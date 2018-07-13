鎖管巴士啟動 半價優惠玩遍基隆

2018年07月13日 14:49 中時 張穎齊

基隆市政府為在「台灣好行–龍宮尋寶線」推出鎖管特色巴士，將海底世界的場景搬進龍宮尋寶線車上，把手造型還呈現Q版鎖管，讓民眾走進車內，猶如進入海底世界中尋寶探險。（基隆市政府提供）

基隆市政府為宣傳2018基隆鎖管季活動，在「台灣好行–龍宮尋寶線」推出鎖管特色巴士，自7月1日起至9月30日，持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘，可享半價優惠。（基隆市政府提供）

「台灣好行–龍宮尋寶線」鎖管巴士，內部設有驚奇的藏寶箱。（張穎齊攝）

基隆市政府首度推出「鎖管巴士」！為宣傳2018基隆鎖管季活動，市府在「台灣好行–龍宮尋寶線」推出鎖管特色巴士，將海底世界的場景搬進龍宮尋寶線車上，車上不但設置藏寶箱，把手造型還呈現Q版鎖管，另外自7月1日起至9月30日，持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘，可享半價優惠。

基隆市長林右昌表示，結合7月14日「潮音樂海風音樂會」及8月4日「鎖管季活動」，鎖管巴士將化身為接駁公車，載著遊客由基隆火車站前往活動地點，行駛時間並延長到晚間10時，歡迎大家一定要來基隆走走。

產業發展處表示，「潮音樂」海風音樂會將在7月14日下午4時至9時於潮境公園盛大舉辦，音樂會分為「草地音樂」、「野餐派對」與「半島市集」三大主題，打造一場海風音樂會，當天還會有歌手艾怡良、宋念宇、黃譽韶，以及小朋友最愛的YOYO家族太陽哥哥和番茄姊姊等團體，都會帶來輪番精彩演出。

市府指出，今夏「潮境海灣節」及「鎖管季」期間，龍宮尋寶線巴士將以半價優惠巡迴搭載乘客暢遊基隆東海岸，巴士將從基隆火車站出發，沿線往返廟口夜市、中正公園、正濱彩色屋、和平島公園、碧砂漁港、海科館以及潮境公園，再一路延伸到深澳漁港及瑞芳車站。

另外，「台灣好行–龍宮尋寶線」巴士自7月1日起至9月30日止，推出持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘享半價優惠。市府為行銷鎖管季活動，加碼推出4款電子票證卡貼讓搭乘的遊客索取，也將會不定期在基隆旅遊網臉書粉絲專頁舉辦各種小活動，敬請鎖定「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁。

(中時 )