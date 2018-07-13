太陽能系統工安藏危機 勞安所籲源頭做防災

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中時
李宜秦

蔡政府為達非核家園目標，近年積極推動裝設太陽能發電系統，106年申請裝設的案件超過4千件。然而其中屋頂型的太陽光電發電設備設置與維護作業隱藏許多工安危機，去年自今年5月已發生6起墜落死亡意外，勞安所呼籲業者在設計規劃太陽光電發電系統時，將安全措施納入設計，從源頭做好防災。

去年1月到今年5月共發生6起屋頂型太陽光電設置場所墜落意外，死者多因不慎踏穿採光罩、石棉瓦或夾層天花板而墜落。勞動及職業安全衛生所調查發現超過半數的場所沒有裝設完善的安全措施，且有業者並未認知到太陽光電發電場所是一個作業場所。

由於採光罩時間久了容易脆化，也可能積滿灰塵，勞安所呼籲業者規劃安全通道，在屋架或天花板支架上設置寬度30公分以上的踏板，同時需裝設安全上下屋頂設備，並在可能墜落的區域裝設安全網等防墜措施。

為了保障安全，勞工應確實使用安全帽、安全帶等必要護具，業者需裝設安全母索，以供安全帶勾掛。組長曹常成表示許多勞工僅是配戴安全帶，但並未確實掛於安全母索，形同無用。

目前勞安所持續研究「太陽能光電發電系統職場安全指引」，已完成多種相關的安全查核表，若業者有需要都可打電話索取，未來也將由職安署代為推廣。

(中時 )

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