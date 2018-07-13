提前外洩高階警官異動名單　二官警遭懲處

2018年07月13日 14:56 中時電子報 劉宥廷 、 張國欽 中國時報／

警政署今天上午公布包括新任高雄市警局長李永癸等159名高階警官異動名單，但這份名單數天前就在網路流傳，經警政署長陳家欽下令徹查，查出高雄市警局人事室葉姓警務正與警政署人事室李姓專員，分別翻拍與外漏名單，將2人記過調職處分。

警政署人事室李姓專員，本來即將外調保五總隊擔任人事主管，但因透過網路提前流出部分名單，不僅升官無望，反遭記過調非主管職處分；高市警局人事室葉姓警務正，涉嫌翻拍包括局長、分局長、大隊長等最新調整名冊資料，經調查後坦承不諱，被記過一次調整服務單位。

高市警局督察室表示，外洩名單上有本局二字，清查確定由人事室流出，並查出葉姓警務正翻拍資料外流，他坦承不諱；督察室痛斥，葉對機敏資料未能謹守分際，善盡重要公文保管之責，「處事不當，情節嚴重！」已記過一次嚴懲並調整服務單位，也針對該局內部同仁加強宣導機敏資料之保管，再有發生類似情事，將從嚴議處，絕不寬貸。

沒想到，數日前網路流出的部分名單，警政署調查後發現署的人事室李姓專員涉洩密，結果新職務被拉掉，升官無望還遭記過處分；原本李即將外調保五總隊擔任人事主管要職，可能太過高興且想提前恭喜本波升官名單內的長官，才將部分名單外洩。

由於高市警局長何明洲申請提前退休，將轉換跑道到友人上市公司展開工作第二春，新人事確定由保三總隊長李永癸接任；李曾在高市警局擔任副局長、督察長，他處事圓融，對年底選舉重任及港都治安重責等狀況熟悉，也是上任後首要課題。

(中時電子報)