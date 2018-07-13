張善政助陣丁守中 暗批柯市府欠缺長期建設與規劃

(圖／丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天公佈第一波競選團名單，前行政院長張善政出任競選團隊主委，立委王育敏擔任總幹事。張善政表示，台北市面臨欠缺長遠規劃建設、都市更新緩慢及年輕人欠缺事業發展機會三大問題。他說，台北市這幾年看不到大的建設，像內湖塞車成為日常生活習慣，就有如冰山一角，正需要長期規劃建設，絕不是說一句「上帝也沒辦法」就可以交代。

丁守中則表示，張善政的科技專業非常強，長期推動台灣科技發展，強化創新創業能力。因此未來台北作為智慧城市發展很多新的做法，都期待張善政提出更多更好的解方。他也會積極推動、仿效國際大都會智慧城市建設新作法，開放台北市成為智慧城市的重要場域與平台，以帶動產業發展。

丁守中今早與張善政、王育敏在台大校友會館舉行記者會，張善政在會中做了以上表示。他也指出，看到丁守中的堅持，讓他非常感動，也覺得丁守中是值得支持的人，雖然丁守中過去在媒體與網路曝光度較低，但希望自己與王育敏加入後可以產生更多的政策論述、讓選戰不僅是政治口水，也能用自己的殘餘價值，讓丁守中與藍營支持者靠得更近、讓游離態度的藍營選民歸隊。

除了擔心台北市欠缺長期規劃建設之外，張善政也指出，台北市民需要更好的居住環境，都更進度緩慢的問題需要迅速解決。此外，台北市必須給年輕人一個事業發展的機會，尤其年輕人在手機網路上如此活躍，如果台北市能有更多的開放與機會，才能讓青年有機會走向國際，也讓台北成為台灣發展的櫥窗。

(中時電子報)

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