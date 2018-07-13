NBA》探花籤都不要！騎士慶幸選走塞克斯頓

2018年07月13日 15:10 中時電子報 黃及人

《克里夫蘭老實人報》13日驚爆，原本騎士在今年選秀會可望向上交易跟老鷹換來探花籤，卻因騎士拒絕接手貝茲摩告吹，結果騎士用第8順位選中阿拉巴馬大學控衛塞克斯頓，他在夏季聯賽的優秀表現，也讓騎士感到挑對寶！

老鷹今年選秀會一直試圖交易自己的探花籤，所以才跟騎士提出交易要求，卻因騎士不想找來貝茲摩，交易才告停擺，老鷹換跟獨行俠談判，結果老鷹選了斯洛維尼亞籍後衛東契奇，馬上把他交易給獨行俠換來第5順位的崔楊。

騎士利用第8順位選來塞克斯頓，他在夏季聯賽交出場均18.8分的優異表現，前役出戰國王，更拿25分、7助攻與4籃板，截至目前為止，今年選秀順位在塞克斯頓前面的球員，沒人在拉斯維加斯夏季聯賽場均得分高過他。

「塞克斯頓的表現非常棒，」騎士總教練泰隆盧表示，「我喜歡他對籃框頻頻發動衝擊，他很擅長擋切戰術，也有不錯的急停跳投，還能在場上做出正確決定，儘管他有不少地方有待改進，但我對他的比賽方式相當滿意了。」

能被泰隆盧如此讚揚，無非是因「小皇帝」詹姆斯跳槽湖人後，騎士正式宣告進入重建期，塞克斯頓無疑即將成為騎士未來核心之一，只是少了詹皇的騎士，下個球季可以擺爛到什麼地步，相信也是不少球迷關心重點之一。

(中時電子報)