昆凌辣媽養成術 原來是靠這一招

2018年07月13日 15:18 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

剛出道時，還給人有點baby fat印象的昆凌，生了兩個孩子後，身材卻愈來愈好，最近還進軍好萊塢與巨石強森合拍電影，化身帥氣女殺手，到底她的辣媽養成秘訣為何？

圖／昆凌Hannah官方臉書

近日在公開活動中，昆凌分享自己維持好身材的方法，她說：「我是一個餓了心情就會很不好的人，所以三餐會盡量正常吃，尤其如果是有在運動健身的人，更不能讓自己挨餓，這樣會欠缺體力、影響心情。」她透漏自己愛吃又能維持身材的方法，就是「每餐飯後預留充足時間」，讓腸胃能好好消化、休息，也因此她的晚餐會盡量早點吃，確保到睡前有足夠的時間可以消化食物。

（圖片來源：昆凌Hannah官方臉書）

臺安醫院肝膽胃腸科蘇志盛醫師表示，以一頓正常餐點來說，胃通常需要4～6小時來消化、清空，因此昆凌的「延長消化時間」方法大致是正確的，但蘇志盛也提醒，除了充足的消化時間，三餐定時也很重要，讓生理內分泌系統養成規律；如果要運動，也建議飯後2小時之後再開始。

想要讓腸胃好好消化，除了像昆凌一樣，預留足夠時間，還有哪些其他方法？

飯後散散步，慢走比快走好

飯後散步能讓腹部肌肉收縮，促進腸胃蠕動，並刺激副交感神經，有助紓壓，對消化有益。但新世紀中醫診所院長郭哲彰表示，飯後散步關鍵在「放鬆」，因此慢走比快走好，慢步可以讓胃部排空，使食物往腸道走，且放鬆時也會讓消化液分泌較好。

反之若是走得太快，動作過度劇烈，血液反而會從腸胃往四肢流動，氣血減少不利消化。郭哲彰建議，散步速度以一分鐘90步為理想，約一秒走1～2步即可；散步時間則以10～30分鐘為準，不用太久，否則容易耗氣。

「金剛坐姿」飯後坐5分鐘

瑜珈老師陳美宮表示，簡單的瑜珈動作也有幫助消化的作用，像是飯後做5分鐘「金剛坐姿」，但若是大腿股四頭肌較緊繃的人，則建議在膝蓋後側墊毛巾。

1.屈膝，臀部坐在腳跟上。

2.脊柱往上延展伸直，頭擺正。

3.胸口打開，肩膀放鬆，雙手輕鬆地放在大腿上。

4.眼睛輕輕閉上，自然呼吸。

（圖片來源：康健雜誌）

養成晚飯後做家事習慣

日本福岡縣小野村醫院小野村健太郎醫師表示，早餐和午餐之後，通常會去搭車通勤或工作，多多少少會活動身體，故許多人問題是出在晚餐後，吃飽就坐著看電視或躺下睡覺，導致消化不良。

建議運用這段時間做點家事、養成習慣，像是打掃房間、洗碗、洗衣服、倒垃圾順便散步等等，都是不錯的方法。

洗久一點的澡

小野村健太郎醫師說，吃完晚飯稍微休息30分鐘，就可以好好洗一個澡，如果再加上順便清洗浴室，促進消化的效果更佳還一舉兩得。

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(中時電子報)