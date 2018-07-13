世足》「性騷世足賽」女記者遭殃 受害參考數字出爐

2018年07月13日 15:23 中時 陳志祥

2018年俄羅斯世足賽出現不少性騷擾事件，媒體女記者成了「重災區」，根據在俄羅斯的「反歧視組織」透露，今年俄羅斯世足賽約有30多名女記者在現場報導時遭到性騷擾。

為期長達1個月的俄羅斯世足賽，到前為止還沒有出現恐怖攻擊事件與致命的暴力攻擊。不過，世足賽的官方人員拒絕公開承認世足期間的打架、性騷擾事件。

歐洲足球反種族主義組織（FARE）表示，他們已經登記了至少30件女記者在直播現場被公然言語誘訕的騷擾，其中只有15件公開在檯面上。事實上，還有男球迷靠近正在播報的女記者想要一親芳澤的舉動，並遭女記者斥喝。

然而FARE執行代表波瓦（Powar）表示，該組織確定30多起街頭上球迷的性別歧視行為，不過，實際數字可能更多，或許真正的數字是檯面案件至少10倍，許多事件沒有揭露出來。

日前有南韓電視台男記者在俄羅斯街頭實況報導世足新聞時，遭遇2名俄國女球迷輪番親吻，女球迷突如其來的舉措，搞得男記者與電視台棚內主播一陣笑聲，而這位男主播應該不會去國際足總的投訴單位提出「性騷擾」控訴。

國際足總認為，或許出現一、兩個或是幾個騷擾案例，脫離原訂「反種族、反性別歧視」規畫的行為，但是以國際足總發出150萬球迷身分證件與超過70萬名到訪俄國的各國球迷比較，這些發生事件的數量應是非常少數。

(中時 )