影》陸遣轟6K等5款軍機 赴俄參加國際大賽

2018年07月13日 15:33 中時電子報 李靖棠

據新華社報導，大陸國防部於昨日的記者會表示，解放軍空軍將派遣轟-6K轟炸機、殲－10戰機、殲轟-7A轟炸機和伊爾-76、運-9運輸機等五型戰機，以及一支空降兵分隊，前往俄羅斯參加「2018國際軍事大賽」（International Army Games）。其中，台灣熟知的轟6K與運9兩款軍機，今年是首度出國參賽。

所謂「國際軍事大賽」，是由俄羅斯國防部主辦的一場比賽，邀請包含中國大陸、俄羅斯、白俄羅斯、亞塞拜然、哈薩克、亞美尼亞、伊朗等7國軍方合辦，將於本月28日揭開序幕。今年度的大賽獲得盛大迴響，共有32國、181支隊伍報名參加，除了上述合辦國外，另外像菲律賓、巴基斯坦、越南、緬甸等國的軍人，也都將在大賽中展現戰力。

大陸空軍現役殲轟-7A轟炸機，去年參與國際軍事大賽的比賽畫面。（圖/新華社）

隸屬大陸八一空軍表演隊、現役的殲10戰機。（圖/新華社）

獲得俄羅斯授權、由大陸西安飛機工業集團改良製造的轟6，原型其實是已退役的圖16長程轟炸機（Tupolev Tu-16）。從1969年首架大陸國產的轟6服役至今，該機主要擔任戰術戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務。雖然年紀不小、但持續更新升級下，解放軍有意讓轟6延續服役至2020年。其中K型屬於最新版本，暱稱取名「戰神」，2007年正式由官方對外亮相。轟6K需要4名飛行員、巡航最大時速約768公里，最遠飛行航程約6,000公里。

轟6K的原型機：前蘇聯時期的圖16遠程轟炸機。（圖/美國海軍）

由於轟6K屬於遠程轟炸機，近年來每每在南海或台海緊張時，解放軍幾乎都會出動轟6K「巡航」，意圖給予美國或台灣壓力。而其他參賽的軍機，殲10是大陸現役自製主力戰機之一，也是八一飛行表演隊的現役特技表演飛機；伊爾-76與運-9都是運輸機，都屬於經常能看見的機種；唯獨殲轟-7A轟炸機，雖然有著對地、對海的兩棲轟炸能力，但卻是本次「出國比賽」的大陸軍機名單，外界感到最陌生的一款。

(中時電子報)