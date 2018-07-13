蔚藍太平洋上揮出新視野 盤點關島7大世界級高球場

專業的高爾夫球選手與愛好者體驗揮桿的樂趣。（圖／關島觀光局提供）

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中時電子報

站在果嶺上欣賞一望無際的海景、青蔥的綠地，同時享受溫暖的陽光，關島得天獨厚的自然風光讓專業的高爾夫球選手與愛好者無時無刻都能體驗揮桿的樂趣。關島觀光局今年夏季就推薦當地的7大世界級高爾夫球場，挑戰你的揮桿神技。

僅兩個台北市大的關島，擁有7座世界級的高爾夫球場，從低難度的球道到太平洋上極具挑戰性的球洞，關島能滿足每位球友的需求，找到最適合的理想球場。絕對不可錯過的還有由高爾夫球明星親自設計的球道！

世界級的高爾夫球場，滿足球友的需求。（圖／關島觀光局提供）

1.關島太平洋鄉村俱樂部 (Country Club of the Pacific)

關島太平洋鄉村俱樂部不論是在當地或國際旅客中都享譽盛名。第3洞被認爲是欣賞美麗海景的最佳位置，而第15洞則因狹窄的球道與海風被認為是高難度的一洞。

2.關島國際鄉村俱樂部 (Guam International Country Club)

由日本職業高爾夫球選手岡本綾子(Ayako Okamoto)所設計的錦標賽球場，因場內起伏的草坑與不穩定的風向，讓難度更上一層樓。此俱樂部一直以來受到日韓旅客的歡迎，尤其是女性選手。

3.關島里奧皇宮渡假村 (Leo Palace Golf Resort)

由高爾夫傳奇球星「金熊」尼克勞斯(J. Niklaus)與阿諾帕瑪(A. Palmer)共同設計，關島最大的高爾夫球場，由4個區域，每區各9洞的球場組成，此36洞球場環山而建考驗球友們的技術。

旅客前往關島當地可體驗多元活活動，包含各式水上活動如潛水、浮潛、賞豚等、查莫洛文化、高爾夫、並可享受美式購物中心以及免稅精品商店採購樂趣。（圖／關島觀光局提供）

4.關島曼吉羅高爾夫俱樂部 (Onward Mangilao Golf Club)

位於關島東海岸，由世界知名球場設計公司Robin Nelson打造，曼吉羅高爾夫俱樂部最特別的是需跨海的第12洞，高難度的障礙與不可預測的海風是最大的挑戰。同時，也是被選為世界100大高爾夫球場之一的俱樂部。

5.關島泰拉佛佛高爾夫渡假中心 (Onward Talofofo Golf Club)

以九位PGA錦標賽選手的共同設計而知名，泰拉佛佛高爾夫球場前九洞較平坦與寬廣，適合初學者，後九洞因球道穿越山與森林難度較高。此球場適合各種程度的高爾夫球選手。

6.啟動關島高爾夫度假村 (Starts Guam Golf Resort)

由東、西、北3個區域，各9洞的球場組成，此27洞錦標賽球場讓初學者可以在寬廣的球道與長草區練習球技，場內同時也有適合資深球友的湖區，需要精準的擊球技術與策略，可為不同程度的人提供適合的打擊區域。

7.關島風谷鄉村俱樂部 (Windward Hills Country Club)

1951開幕的風谷鄉村俱樂部是關島第一座也是最古老的高爾夫球場，此球場為初學者設計並適合與家人同樂，較其他球場容易上手。

(中時電子報)

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