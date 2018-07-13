宜蘭》團結拚勝選 綠營各自就戰鬥位置

民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（右）與「五合一聯合競選委員會」主委陳金德（中）、總幹事黃適超一同比出象徵勝利手勢。（胡健森攝）

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年底宜蘭五合一選舉，經過相當長時間的磨合之後，民進黨終於完成內部整合，13日在宜蘭縣議會舉行「五合一聯合競選委員會成立大會」，由代理縣長陳金德接掌主任委員職位，陳金德強調，團結是勝選的基礎，黨內一定要全面團結，讓年底選舉縣議員、鄉鎮市長民進黨都拿下過半席次，縣長選舉也就能夠勝利。

民進黨的「五合一聯合競選委員會」除陳金德擔任主委，其他的重要成員也都是由綠營重要政壇人士出任，包括榮譽主任委員劉守成（前宜蘭縣長）、榮譽副主任委員林聰賢（農委會主委）、副主任委員黃建財（縣黨部主委）、許南山（農田水利會長）、總督導林德福（前體育署長）、總幹事黃適超（副縣長）、副總幹事游祥德、鄉鎮市長後援會總會長林聰賢、縣議員後援總會會長陳文昌（縣議會議長）以及顧問團團長游振亮等。

陳金德表示，民進黨這次宜蘭的選情確實很嚴峻，但要面對挑戰不能有鴕鳥心態，而團結則是打贏選戰的基礎，這就好比蓋房子，基礎打得好，房子才會蓋得穩固；年底的選舉不只不同派系要團結，所有參選人都要全面團結，並且要謙虛地聆聽人民的心聲，堅守「清廉、勤政、愛鄉土」的施政理念，只要縣議員席次過半、鄉鎮市長執政權過半，自然就會贏得縣長選舉的勝利。

陳歐珀在致詞前則是先對眾人一鞠躬表達感謝之意，他表示，民進黨目前是站在歷史關鍵的一戰，只有面對挑戰，一起打拚，並且必須更加謙虛，請宜蘭縣民繼續支持民進黨，讓民進黨延續民主聖地的光榮歷史，他也拜託每個人都扮演好自己的角色，步步到位並肩作戰，他絕對有信心能贏得勝利。

(中時 )

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