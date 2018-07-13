台中》若林佳龍贏21萬票　江啟臣嗆：我請1萬份雞排

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中時
楊佳穎

2018年底選舉逼近，台中市長林佳龍接受媒體專訪時強調，選戰節奏在掌握中，不想讓選舉太熱，等到最後再收網，對連任有信心，要像上次贏21萬票不是不可能。沒想到此話一出引起藍綠交鋒，面對藍委江啟臣發出一萬份雞排「祭品文」，林佳龍也迅速回應「感謝江委員承諾請吃雞排幫我拉票」，惹得江再諷「自我感覺良好活在平行時空？」

面對林佳龍稱贏21萬票不是不可能，身兼國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部主委的江啟臣13日下午在臉書PO文諷「耍狂嗎？」還公開發祭品文，稱若林佳龍贏21萬票，自己就請1萬份幾排，還問林佳龍「要對賭嗎?」

林佳龍隨後則在臉書分享江啟臣的貼文，並回應「謝謝江委員承諾請吃雞排幫我拉票！更重要的是，我們一起努力，讓台中持續進步！」

對此，江啟臣則再度發文表示，「佳龍對雞排的反應比空污快多了？！請問21萬票是怎麼來的？最近兩份民調都是盧秀燕領先，佳龍能贏21萬票在市民心中是大笑話看不出來?自我感覺良好活在平行時空？」

江啟臣接著提議，若林佳龍落選，可發「慰問雞排」，「我親自陪你發，這樣好不好？」

林佳龍在2014年九合一選舉中，代表民進黨參選台中市長，共獲得84萬7284票、得票率57.06％；而爭取連任的國民黨台中市長候選人胡志強得票數為63萬7531票、得票率42.94%，兩者相差20萬9753票，由林佳龍當選為台中市長。

(中時 )

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