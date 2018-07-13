宜蘭》拚突圍 無黨籍縣長參選人林信華要打非傳統選戰

2018年07月13日 15:36 中時 胡健森

年底宜蘭縣長呈現國民黨林姿妙、民進黨陳歐珀及無黨籍林信華三方角力的局面，沒有政黨奧援的林信華13日表示，這次選戰是自陳定南以來改由「無黨執政」的最大機會，林信華信心滿滿地表示，藍營林姿妙看好度雖高，但實際支持度並不高，綠營陳歐珀方面則讓人感覺未戰先降，沒有什麼戰鬥力，兩邊都將採取保守策略，因此將不會出現「政黨對決」的局勢，無黨籍不會被邊緣化，空間也越來越大。

林信華並表示，他將打一場「非傳統選戰」，不會設立競選總部，因為宜蘭縣12個鄉鎮、233個村里都是他的競選總部，並將以「街頭政治家」形象從事競選活動，從7月15日開始陸續到人潮聚集多的地方舉行肥皂箱街頭開講，持續向選民報告他個人到底想做些什麼，以及有什麼能力來解決宜蘭的種種問題。

林信華並承諾，打這場選戰他的競選旗幟數量將會降至最低、並且公開財產、帳戶細目、競選收支、對外募款以500萬元為上限，更不打負面文宣。

他在13日也發表給宜蘭縣民的公開信，信中強調，他眼中所看到的是「人民」而不是「數字」，自己的執政藍圖是活生生從人民的痛苦生活中鍛煉出來的，在徒步走過233個村里的日子裡，深刻感受到縣民的幸福才是衡量一個政府施政最準確的指標，宜蘭縣必須走出一條新的路，這條路必須建立一個「以縣民為本」的政府，必須從人民的需求與尊嚴出發，來決定縣政執政藍圖的方向。

(中時 )