宜蘭》拚突圍 無黨籍縣長參選人林信華要打非傳統選戰

無黨籍宜蘭縣長參選人林信華認為，今年是自陳定南以來宜蘭縣改由「無黨執政」的最大機會。（胡健森攝）

友善列印
中時

年底宜蘭縣長呈現國民黨林姿妙、民進黨陳歐珀及無黨籍林信華三方角力的局面，沒有政黨奧援的林信華13日表示，這次選戰是自陳定南以來改由「無黨執政」的最大機會，林信華信心滿滿地表示，藍營林姿妙看好度雖高，但實際支持度並不高，綠營陳歐珀方面則讓人感覺未戰先降，沒有什麼戰鬥力，兩邊都將採取保守策略，因此將不會出現「政黨對決」的局勢，無黨籍不會被邊緣化，空間也越來越大。

林信華並表示，他將打一場「非傳統選戰」，不會設立競選總部，因為宜蘭縣12個鄉鎮、233個村里都是他的競選總部，並將以「街頭政治家」形象從事競選活動，從7月15日開始陸續到人潮聚集多的地方舉行肥皂箱街頭開講，持續向選民報告他個人到底想做些什麼，以及有什麼能力來解決宜蘭的種種問題。

林信華並承諾，打這場選戰他的競選旗幟數量將會降至最低、並且公開財產、帳戶細目、競選收支、對外募款以500萬元為上限，更不打負面文宣。

他在13日也發表給宜蘭縣民的公開信，信中強調，他眼中所看到的是「人民」而不是「數字」，自己的執政藍圖是活生生從人民的痛苦生活中鍛煉出來的，在徒步走過233個村里的日子裡，深刻感受到縣民的幸福才是衡量一個政府施政最準確的指標，宜蘭縣必須走出一條新的路，這條路必須建立一個「以縣民為本」的政府，必須從人民的需求與尊嚴出發，來決定縣政執政藍圖的方向。

(中時 )

台中》若林佳龍贏21萬票　江啟臣… 王育敏任丁丁總幹事 批台北治安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。