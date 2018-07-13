王育敏任丁丁總幹事 批台北治安變壞 柯P態度輕佻

2018年07月13日 17:00 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天公佈第一波競選團名單，前行政院長張善政出任競選團隊主委，不分區立委王育敏擔任總幹事。曾任兒福聯盟執行長的王育敏表示，她之所以要出來，就是因為看到近年來治安嚴重變壞，重大案件頻傳，連市中心的的華山大草原都發生女性被分屍慘劇，但如此重大治安事件，現任市長柯文哲態度輕佻，只說成是個人事件，是恐怖情人殺人案，讓人完全無法接受。

王育敏也說，自己沒有競選經驗，有人問她怎敢接任丁守中競選總幹事？但她認為，丁守中要打出一場和傳統組織戰不一樣的選戰，希望透過她的議題指導能力，展現首都之戰的格局，畢竟城市競爭力、願景對台北才是最重要的問題，丁守中團隊選擇相信中間選民，相信民眾期待台北必須要往上提升，想看到有能力、有願景、讓台北打入世界盃的市長，這方面丁守中明顯超越柯文哲。

她也質疑，從各種數據來看台北市競爭力大幅下滑，跟國際相比顯得大幅落後了、不光榮了。對照柯文哲自稱選戰主軸為光榮城市，如何真正的重振光榮，市長應該好好想想。

丁守中今早與張善政、王育敏在台大校友會館舉行記者會，王育敏表示，台北市近年來重大案件頻傳，包括小朋友在校園被殺害案件、小燈泡案，都讓家長相當憂心。又有如日前為配合總統蔡英文出席六校典禮，北投國小更傳出為配合行程維安而不上課，讓人質疑，柯市長有站在婦女角度、兒童角度認真思考嗎？

她也說，台灣近來有種在一片嘻笑怒罵中降低格局的傾向，似乎民眾不關心台北城市競爭力快速降低的問題，例如柯文哲近期很紅的網路影片，看完影片後大家對台北市政有什麼了解？還是只捧紅柯文哲一個人？此外，柯文哲任內24位局處首長大幅更換，沒有團隊有效帶領治理，拿得出成績嗎？當然辦不到。

(中時電子報)