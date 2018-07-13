王育敏任丁丁總幹事 批台北治安變壞 柯P態度輕佻

(圖／丁守中辦公室 提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天公佈第一波競選團名單，前行政院長張善政出任競選團隊主委，不分區立委王育敏擔任總幹事。曾任兒福聯盟執行長的王育敏表示，她之所以要出來，就是因為看到近年來治安嚴重變壞，重大案件頻傳，連市中心的的華山大草原都發生女性被分屍慘劇，但如此重大治安事件，現任市長柯文哲態度輕佻，只說成是個人事件，是恐怖情人殺人案，讓人完全無法接受。

王育敏也說，自己沒有競選經驗，有人問她怎敢接任丁守中競選總幹事？但她認為，丁守中要打出一場和傳統組織戰不一樣的選戰，希望透過她的議題指導能力，展現首都之戰的格局，畢竟城市競爭力、願景對台北才是最重要的問題，丁守中團隊選擇相信中間選民，相信民眾期待台北必須要往上提升，想看到有能力、有願景、讓台北打入世界盃的市長，這方面丁守中明顯超越柯文哲。

她也質疑，從各種數據來看台北市競爭力大幅下滑，跟國際相比顯得大幅落後了、不光榮了。對照柯文哲自稱選戰主軸為光榮城市，如何真正的重振光榮，市長應該好好想想。

丁守中今早與張善政、王育敏在台大校友會館舉行記者會，王育敏表示，台北市近年來重大案件頻傳，包括小朋友在校園被殺害案件、小燈泡案，都讓家長相當憂心。又有如日前為配合總統蔡英文出席六校典禮，北投國小更傳出為配合行程維安而不上課，讓人質疑，柯市長有站在婦女角度、兒童角度認真思考嗎？

她也說，台灣近來有種在一片嘻笑怒罵中降低格局的傾向，似乎民眾不關心台北城市競爭力快速降低的問題，例如柯文哲近期很紅的網路影片，看完影片後大家對台北市政有什麼了解？還是只捧紅柯文哲一個人？此外，柯文哲任內24位局處首長大幅更換，沒有團隊有效帶領治理，拿得出成績嗎？當然辦不到。

(中時電子報)

宜蘭》拚突圍 無黨籍縣長參選人… 佛系選舉？丁守中：我是佛心來著

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。