羅東藝穗節14日登場 聲樂家簡文秀返鄉登台演出

2018年07月13日 15:42 中時 胡健森

2018羅東藝穗節即將在7月14日晚上7點在羅東中山公園登場，今年的卡司陣容相當讓人期待，除了邀請國際知名表演團隊演出，出生在羅東的知名聲樂家簡文秀也將返鄉登台獻唱，羅東鎮長林姿妙表示，希望能將在地文化結合國際藝術重新展現，將大羅東的文化藝術、活力風貌展現於世界。

今年的羅東藝穗節將由「日本盛岡青年」打頭陣，「愛舞民族舞團」推出全新編創藝穗舞碼「夢想起飛、飛躍希望」，仲夏藝穗節開幕大戲則邀請首度來宜蘭、曾榮獲多次國際馬戲節獎項肯定的拉脫維亞Under Water Bubble Show泡泡秀，將帶領群眾一起進入水底的奇幻旅程，融合戲劇、啞劇、雜技等多樣表演，無任何語言、純以視覺、聽覺的感官享受搭配趣味十足的互動。

羅東鎮公所另外邀請到在國際間享有聲譽的聲樂家簡文秀登台演唱，簡文秀出生在宜蘭羅東，從小就展現唱歌方面的才華，她笑說自己已經等了好久，今年終於等到了鎮公所的邀約，雖然從事音樂工作可能錢賺得不多，但主要是想傳達要回饋貢獻社會，其實每一個行業都可以，希望能給年輕人一些鼓勵。

簡文秀還說，自己的父親曾經任職羅東鎮公所的里幹事，自己也如同是受到羅東鎮公所的栽培，因此想要將最好的才華回饋給故鄉以及華人社會，而這也是自己第一次在羅東鎮的正式登台演唱，並準備了在8歲時參加歌唱比賽的得獎歌曲「綠島小夜曲」。

極可能在年底入主縣府的羅東鎮長林姿妙表示，2018羅東藝穗節夢想藝起飛是羅東接軌國際的藝術饗宴活動，從籌組規劃歷經將近一年，期間不斷檢討及修正，期許將在地文化結合國際藝術重新展現，將大羅東的文化藝術、活力風貌展現於世界，希望民眾盡情參與鎮公所準備的一場場藝術饗宴、以及一幕幕無限精彩的藝術旅程，讓羅東的熱情文化創意「藝起飛、異起飛、憶起飛」。

(中時 )