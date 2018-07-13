佛系選舉？丁守中：我是佛心來著

2018年07月13日 17:00 中時電子報 綜合報導

台北市長選戰激烈，國民黨台北市長提名人丁守中今天公布競選團隊主任委員為前行政院長張善政，總幹事為女性不分區立委王育敏。針對不少聲音質疑丁守中是「佛系選舉」，丁守中打趣說，自己的確是中華佛光總會副總會長，所以是「抱著佛心來選舉」，會秉持著地藏王菩薩的慈悲心來改善北市低薪窮忙問題。

丁守中也說，自己曾在國家劇院演出歌仔戲與京戲，也推廣過很多運動項目，因此不同於外在專業認真的形象，自認自己也很幽默風趣，所以已有相關規劃，會將「各方面的丁守中」表現出來；張善政也說自己最夯的照片是一張割草的照片，所以建議丁守中也應該把平時農忙的照片找出來發布。

王育敏則指出，近期民調柯的支持度雖高於丁，但同份民調也顯示選民對北市長參選人的信任度，丁守中優於柯文哲，柯擁有執政優勢，大多選民卻不信任他，表示過去柯文哲決策十分搖擺。所以未來除了加強市政論述外，也會以最高規格檢視柯文哲的施政成果與政策。

丁守中今天公布競選團隊第一波人事，也宣布競選主軸將以市政議題為主，凸顯專業與不專業的選戰。丁守中記者會後並與兩人一同高喊口號「同心協力，台北勝利」，宣示選戰團隊正式開跑。

張善政強調，自己其實一直都是「無黨籍」，但丁守中的堅持、專業與認真，深獲他的肯定。也希望透過他的支持，可以產生更多的政策論述，讓選戰不僅是政治口水，能夠吸引自認客觀、無黨籍、沒有色彩傾向的民眾，願意支持丁守中，也讓游離態度的藍營選民歸隊。

張善政也說，網紅固然讓人羨慕，但不能把網紅和市長畫上等號，否則只要網紅就提名館長就好了。丁守中則表示，雖然柯文哲短片的點閱率有幾百萬，大家看了很好笑，但對改善低薪跟窮忙有什麼幫助呢？

預估兩人加入丁守中競選團隊，將深化議題論述能力，希望吸引中間選民、泛藍選民歸隊。團隊也規劃將在7月中下旬陸續公布系列市政議題。

(中時電子報)