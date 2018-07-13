《Good Doctor善良醫生》首扮醫生 山崎賢人自曝最愛女友睡衣款式

2018年07月13日 15:50 時報周刊 張毓琪

由上野樹里、山崎賢人、藤木直人主演的日劇《Good Doctor善良醫生》首播就在日本開出11.5% 收視率，廣受好評，同時這也是上野樹里成為人妻後，睽違兩年復出的最新電視劇作品，她頻頻在推特（Twitter）上喊話鼓吹粉絲關注新作，12日該劇首播時還發文「大家看了嗎？第一集的夏美 緊張兮兮的呢！請多多關照啦！」

上野樹里前年與搖滾樂團「TRICERATOPS」主唱兼吉他手和田唱閃婚，《Good Doctor善良醫生》是她成為人妻後的新作，她近期上節目宣傳，吃美食的模樣被粉絲大誇可愛，更被問及自己做的料理和婆婆做的哪一個好吃，惹得她羞喊：「不要問這麼難的問題啦！」上野樹里在《Good Doctor善良醫生》飾演一位讓孩子們很喜歡的陽光小兒外科醫生，與山崎賢人飾演的患有自閉症的醫生「新堂湊」產生羈絆。

上野樹里透露，「這是我三十歲之後第一次出演日劇，《Good Doctor 善良醫生》在韓國和美國得到了高度評價，對我來說也有一定壓力，我會好好努力，真的讓粉絲久等了。」

日本殿堂級帥哥、漫改小王子山崎賢人此次在《Good Doctor善良醫生》挑戰自閉症天才醫生，這也是山崎賢人第一次演出醫生角色。他近日在節目宣傳時，回覆網友關於男女生交往的提問，被問到若是男友回覆通訊軟體較慢時，自己要配合對方遲一些回覆嗎？他表示，「只要在自己認為合適的時間回覆就好。」

此外，對於男女生一起過夜，女生要穿什麼類型的服裝，是要自己帶睡衣還是借男友的衣服穿好？山崎回答，「還是穿男友的大T恤。」他又被問到，「難道不想看女友穿她的私服嗎？」他笑笑說「也不錯。」再被問到會想為女友準備什麼衣服？山崎答「就是比較大的T恤，不用穿內衣。」

上野樹里、山崎賢人、藤木直人三位演員因《Good Doctor善良醫生》結緣，此次是他們第一次合作，上野樹里回憶起在拍攝戲劇海報時山崎賢人看孩子們的眼神，直呼「溫柔的能直擊心靈，能讓人內心深處的傷痕癒合。」藤木直人在劇中是一位很替後輩著想的醫生，他曝曾與山崎賢人在節目外景時喝過酒，當時兩人就聊得來很有共鳴，而這也是他第十度演出醫生相關的角色。日劇《Good Doctor善良醫生》即日起KKTV每週五同步跟播。

(時報周刊)