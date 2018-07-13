高中職新生報到3對雙胞胎同上中一中

2018年07月13日 16:02 中時 林欣儀

雙胞胎彭鈞道（左二）、彭鈞達（右二）一同考上中一中，在學長爸爸（右）的陪同下完成報到。（林欣儀攝）

從小在大陸念書的陳群穎（左起）順利考上一中，選擇回台灣讀高中，在阿公陪伴下完成報到。（林欣儀攝）

中投區高中職13日辦理新生入學報到，台中一中今年共有三對雙胞胎同時錄取，上午相偕報到。其中，彭鈞道、彭鈞達分別以110、111點錄取一中，如願當爸爸的學弟：另名新生陳群穎從小在大陸念書，參加會考錄取一中，決定返台升學。

台中一中校長陳木柱贈送「揚帆千里，始於足下」紀念品鼓勵學生。他指出，今年核定招生名額918人，加上原住民、身心障礙等外加名額，預計報到新生達960名。以免試入學招生的883人來說，有760人為台中市民、占86％，較往年略微增加。

今年的新生中，彭鈞道、彭鈞達是同卵雙胞胎，兩人在學長爸爸陪同下報到，他們說，從小只有國小一、二年級不同班，課業都彼此相互討論，國中時還曾組隊參加數學競賽，因哥哥代數比較好、弟弟擅長幾何，兩人可以相互配合答題。

另對雙胞胎陳弘哲、陳弘倫也是同卵雙生，他們說，小學都不同班、國中則同班，兩者各有好處，課業可以相互補強，兩人未來都希望當醫生，希望三年後再一起考取中國醫藥大學圓夢。施皇宇、施皇安兄弟是異卵雙胞胎，因哥哥個性較穩重、弟弟愛玩，兩人會配合一起念書。

陳群穎因父親到大陸擔任企業幹部，約2、3歲大時就到大陸念書，原本念東莞台商學校，國二轉到上海，陳群穎說，因台商學校學生數較少，想回台灣念高中、較有競爭力，未來則考慮再申請大陸的大學。

對於大學可能申請大陸學校，陳群穎說，目前仍與父親討論中，因感覺大陸高教比台灣有競爭力，且更具國際觀，但因目標想讀建築，若台灣可錄取指標性學校，也會考慮在台升學。

(中時 )