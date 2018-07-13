警颱風天破千萬贓物 大師畫作也在其中

警方查扣大批字畫、藝品、電器等贓物。(林郁平攝)

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警方呼籲被害人可以出面認領贓物。(林郁平攝)
警方查扣到施哲三的畫作，價值難以估計。(林郁平攝)

54歲陳姓男子，涉嫌以毒品利誘、招募成員，組成竊盜集團，橫行於大台北地區。刑事局偵查第四大隊經3個月跟監、蒐證，趁瑪莉亞颱風襲台之際，將陳嫌等5人逮捕到案，起出大批字畫、電機用品等贓物，清查該集團從去年10月迄今，至少犯案20餘起，得手上千萬元。

警方調查，該集團分工細密，分為勘查組、行動組、銷贓組等，有嫌犯先竊取作案用車輛、其他嫌犯負責尋找行竊目標及行竊，贓物透過相關管道進行銷贓，或與陳嫌交換毒品，部分贓物藏放於陳嫌新北市新店區山上的倉庫存放。

專案小組日前跟監埋伏發現，陳嫌在倉庫進行防颱準備工作，遂向法院聲請搜索票，10日清晨6時許，趁瑪莉亞颱風侵台之際進行搜索，當場逮捕陳嫌，查扣安非他命47.5公克、90子彈1顆、家具、家電、電纜線、電機用具、畫作、藝品等贓物一批。

警方查扣到的贓物中，包括劉壽山、施哲三等名家的字畫，外傳郭台銘就有收藏施的畫作，價值難以估計，目前尚無被害人出面認領。全案訊後，依竊盜、毒品、槍砲等罪嫌移送法辦，陳嫌已遭台北地院裁定羈押禁見。

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(中時 )

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