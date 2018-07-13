警方緝獲5層藥頭 集團主嫌竟是回收廠小開

2018年07月13日 16:32 中時 盧金足

家中在彰化縣開設資源回收廠的小開蔡姓主嫌，生活優渥不缺錢，卻以毒品暴利驚人，毒品市場缺貨，還要求客戶現金進貨。（盧金足翻攝）

專案小組在台中市南屯區豐樂公園停車場內，趁蔡、張等2嫌準備進行毒品交易時，當場人贓俱獲。（盧金足翻攝）

警方查扣蔡姓主嫌運送毒品車輛雙B自小客車3部、休旅車1部。（盧金足攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心13日宣布偵破連續緝獲5層藥頭，向上溯源查獲幕後主嫌為資源回收工廠蔡姓小開，家中滿滿現金。（盧金足翻攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心13日宣布偵破連續緝獲5層藥頭，向上溯源查獲幕後主嫌為資源回收工廠蔡姓小開，要求現金進貨，家中也放著大量現金，出入以百萬名車運送毒品，帶著毒品趴趴走四處進行兜售，粗估蔡姓主嫌販賣的毒品約30多公斤已流入市面。專案小組以攔截偵查，在台中市南屯區豐樂公園停車場內，趁蔡、張等2嫌準備進行毒品交易時，當場人贓俱獲。

警方表示，5月先在台中市西屯區一棟豪宅搜索，查獲王男賣Ｋ他命集團，專案小組發現王嫌出入駕駛進口車，販毒獲利豐厚，深入追查，經向上溯源，連續溯源4層，分別緝獲上手及共犯黃男等7人藥頭到案。

經專案小組持續向上溯源第5層販毒脈絡，發現毒品來源出自蔡姓主嫌，家中經營資源回收工廠，蔡嫌家中環境優渥，並不缺錢花用，自己也未涉毒品，遭逮捕後向警方供稱，毒品取得容易，販毒獲利豐厚很好賺，由於客戶多，還要求現金進貨。

警方起獲蔡嫌持有第三級毒品愷他命毒品毛重6公斤，另帶同蔡嫌前往彰化縣埔鹽鄉住家工廠內搜索，起獲第三級毒品愷他命毒品毛重3公斤，及販毒贓款150萬元並查扣涉案運輸毒品車輛自小客4部。

中部打擊犯罪中心去年10月接獲情資，指稱有中部地區K他命販毒集團流竄，四處兜售毒品，危害社會情節重大，與台中市警察局豐原分局等單位組成專案小組，同時報請台中地檢署指揮偵辦。

經專案小組連續五個多月跟監、埋伏及各項偵查作為，今年5月間先於台中市西屯區一棟高級大樓豪宅執行搜索，查獲王男販賣Ｋ他命集團，並當場起獲販毒所得203多萬元，K他命毒品毛重近2公斤，還有點鈔機、捆鈔機及分裝夾鍊袋等販毒不法證物，王嫌訊後經法官裁定羈押禁見。

由於王嫌出入都駕駛進口車，警方向上溯源，以攔截偵查方式，連續溯源4層，分別緝獲上手及共犯計有黃嫌等7名藥頭到案，向上逮獲第5層販毒脈絡，毒品來源出自蔡姓主嫌，警訊後移送法辦。

警方表示，警察機關雷厲風行全力查緝毒品行動，導致毒品市場嚴重缺貨，該案查獲的毒品約可供數千人次吸食，及時查獲阻斷該批愷他命流入市面，減少戕害青少年學子。

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(中時 )