2018 QUEMOY國際海島音樂季 「 姐姐」謝金燕驚艷開幕

2018年07月13日 16:42 中時 李金生

金門「2018 QUEMOY國際海島音樂季」后湖場即將火熱登場，7/25邀請電音女神「姐姐」謝金燕驚艷開幕，8/4再由金曲歌后詹雅雯跨海壓軸，要讓當地鄉親和遊客開心玩一夏。

由金寧鄉公所主辦，為期11天的「2018 QUEMOY國際海島音樂季」，將於7月25日至8月4日於后湖海濱公園登場。7月25日、7月28日、8月1日、8月4日晚間19:00-22:00的4場不同主題演唱會，邀請謝金燕、詹雅雯、梁文音及陳芳語等重量級藝人齊聚金門開唱，與大家共度熱情海岸夏夜。

金寧鄉公所指出，海島音樂季首場7月25日（星期三）以「驚艷在金門」為主題，邀請久未公開露面的「姐姐」-謝金燕跨海演出，獨家帶來不斷電的電音組曲，讓民眾驚艷一夏。星光大道多聲帶吳勇濱及超偶冠軍李子森也將帶來多首國台語經典歌曲。另北原山貓之子，也是傳唱「後宮甄嬛傳」主題曲的吳亦帆弟弟吳亦偉也有不同演出，同時還有國樂界美女團「皇?樂團」精彩演奏。

第2場7月28日（星期六）的「金夏星偶像」邀請近日發行新專輯的情歌歌姬梁文音，用她清澈歌聲來感動全場外，並有以一首情難斷夢?醒的邱芸子深情演唱，以及來自台中最熱場的王牌樂團帶來精彩的組曲和超偶人氣黃家新、張力珞跨海首度合作演出。

第3場8月1日（星期三）「海島好金彩」將有最近參與大陸實境選秀節目，以一首單曲「愛你」創下高人氣的陳芳語演出，主辦單位預期會帶來一波Pick Me風潮。另今年入圍金曲獎最佳新人獎的蘇珮卿與最佳演唱組合獎的Crispy脆樂團，以及入圍最佳國語男歌手的柯智棠和有「小張懸」之稱的清新才女詹森淮都將帶來一連串現場表演。

8月4日（星期六）的閉幕演唱會「勁爆金曲夜」邀請重量級金曲台語歌后詹雅雯壓軸獻唱，並有實力派超偶唱將朱俐靜演出動感組曲外，還有人氣選秀節目歌手徐詠琳、杜佳琪同場演出，以及兩岸最受歡迎的電提教父黃興真的現場互動秀。

金門在地團隊包括KDC金門流行舞蹈團、金門大學熱音社、金門縣台灣原住民協會-娜魯灣舞蹈團、旅行箱樂團、原住民聲樂家-胡待明、赤后樂團等也將共襄盛舉。

主辦單位也在活動期間安排好玩的周邊活動，每日下午有超大滑水道、遊戲氣墊和小朋友最喜愛的親水池、挖沙區，並貼心的為網帥、網美，設置亮眼的拍照專區，同時有好吃的在地特色創意市集攤位，最終場還有加碼的摸彩活動。

(中時 )