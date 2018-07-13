陳綢阿嬤分享人生際遇 勉勵「文化人」用心向學

2018年07月13日 16:42 中時 王文吉

「人，二支相撐。」陳綢阿嬤（左）分享她的人生語錄。（王文吉攝）

陳綢阿嬤（中）與學童一起手作韭菜盒。（王文吉攝）

陳綢阿嬤說「包水餃我比較不會，但是講到做粿我足厲害！」（王文吉攝）

陳綢阿嬤（右二）帶來140顆素粽，幫「文化人」加菜。（王文吉攝）

台中市社區文化協進會督導洪采玫（左）致贈感謝狀給陳綢阿嬤（右）。（王文吉攝）

高齡88歲的慈善家陳綢阿嬤多年來照顧迷途少年，日前她透過獅子會系統，得知台中也有「非營利」的友善親少年據點，13日一早她從南投埔里搭車前往豐原的台中市文化協進會，與50多位中、小學生分享她長期的社會服務及做人的道理，並與學童包水餃及韭菜盒同樂。

「世間沒白做的！」滿頭白髮的陳綢阿嬤與學童分享8句人生語錄，她說，我們要用愛心讓更多浪子回頭，我們怎麼付出，孩子就怎麼回饋。陳綢阿嬤還說，許多年輕人不願嫁娶或不孕，導致孩子越來越少，他們是社會的資源及棟樑，比黃金還更有價值，絕對不能放棄。

陳綢阿嬤除分享她的人生觀，還發100元零用金給國小學童，並與孩子們一起手作韭菜盒及包水餃。「包水餃我比較不會，但是講到做粿我足厲害！」陳綢阿嬤對很自豪，還邀採訪記者說「你們組一團來埔里吃我做的草仔粿。」

就讀國二的小美得知阿嬤罹患7種癌症，如果她遇到困難，會效法阿嬤的抗癌勇氣，不會輕言放棄。台中一中畢業生小徐則對阿嬤分享「時間不等人」很有感觸，讓他想起大學推薦準備推甄時，原本想說還有充裕時間，沒想到一轉眼就要口試了，差點措手不及。

非營利社團「台中市社區文化協進會」結合社會力量，默默栽培弱勢兒少，免費提供課後照顧及課業輔導，孩子學養兼具，對外自稱是「文化人」。督導洪采玫表示，目前有60多名中、小學生，早上8點開門至晚上8點，除供應午、晚餐外，還有志工老師指導課業，另有繪畫、吉他等才藝課程，讓家長無後顧之憂。

(中時 )