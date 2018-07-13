影》C919原型機首度轉場山東 開啟多地同步試飛模式

C919客機102號原型機12日由上海浦東機場起飛，首次空中遠距離轉場，安全降落山東東營機場。（圖/新華社 107年7月12日）

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中時電子報

中國商飛公司12日發布新聞，14時57分，C919客機10102號機（機號B-001C，簡稱102號）從上海浦東機場起飛，歷經1小時46分的飛行，降落在山東東營勝利機場，順利完成首次空中遠距離轉場飛行。意味著C919客機專案進入密集研發試飛階段，正式開啟「多地同步試飛」模式，未來將接受各種複雜氣象條件和系列高風險試飛科目。

此次轉場東營試飛基地的102號機主要負責「動力裝置、燃油及鈍化系統、電源系統、環控系統」等地面試驗驗證和試飛科目。中國商飛將投入6號原型飛機全面開展「失速、動力、性能、操穩、飛控、結冰、高溫高寒」等科目試飛；同時有兩號地面試驗飛機分別開展「靜力試驗、疲勞試驗」等工作。隨著第二號原型機轉場東營試飛基地，中國商飛公司正式開啟C919客機「1+M+N」多機場、多區域協同試飛模式。「1」是指上海試飛主基地；「M」是指陝西西安閻良機場、山東東營勝利機場和即將啟用的江西南昌瑤湖機場等輔助試飛基地；「N」是指適合特殊氣象條件驗證試飛的各種機場。

C919原型機降落後，東營機場派出消防車噴水歡迎。（圖/新華社 107年7月12日）

中國商飛公司聯合東營市政府，將東營勝利機場建設成為專業的民用飛機試飛基地。2016年，東營試飛基地正式啟用，開始負責部分ARJ21新區間客機交機試飛任務；2017年底，由東營市政府投資3.3億人民幣（約新臺幣15億元）建設的東營勝利機場跑道延長工程完工，將原2,800公尺跑道延長至3,600公尺，並對助導航、燈光、氣象等配套設施進行改造，為102號機本次順利轉場打下基礎。依託中國商飛東營試飛基地、東營勝利機場、北京航空航太大學導航與飛行校驗基地等重點專案，東營市規劃佈局了佔地18.5平方公里的空港產業區，將積極引進航空複材、航電、飛機零部件製造等配套專案，目標打造國際領先的民用飛機配套、研發、試飛、交機、維修、改裝與培訓一體的產業中心。

山東東營勝利機場經過延長跑道及強化配套措施，建設成民航機試飛基地。（圖/新華社 107年7月12日）

山東省多家航空企業參與大飛機專案，航空工業濟南特種結構研究所負責了C919飛機雷達罩設計、研發和製造工作；山東太古飛機工程有限公司於2016年8月23日獲中國民航局頒發的ARJ21-700飛機維修許可證；山東中航和輝航空標準件有限責任公司為C919客機和ARJ21飛機生產鉚釘；位於煙臺的東方藍天鈦金科技有限公司為C919客機提供鈦合金緊固件；國家超級電腦濟南中心為C919專案提供高性能計算服務。以C919和ARJ21為代表的民用機專案產業帶動作用初步顯現，為當地經濟發展和科技創新注入了新的活力。

(中時電子報)

文章來源：C919大型客機102架機轉場東營試飛基地

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