俄SSJ100起落架故障　硬著陸無人受傷

2018年07月13日 16:21 中時電子報 何宜玲

俄羅斯蘇霍伊民用飛機製造商(Sukhoi Civil Aircraft)説，12日一架蘇愷超級噴射機SSJ100在莫斯科附近進行試飛時，因為飛機右側起落架沒有完全展開，飛行員在飛機燃料耗盡後，硬著陸於準備好的跑道上，3名機組人員幸無受傷。整起事故正在深入調查中。

根據《航空運輸世界》(Air Transport World)和《彭博》(Bloomberg)報導，俄羅斯飛機製造商蘇霍伊公司在當地時間12日，一架SSJ100飛機在莫斯科附近的格羅莫夫飛行研究所(Gromov Flight Research Institute)，進行評估翼梢空氣動力性能表現的飛行測試時，飛行員準備降落，卻發現右側起落架並未完全放下，因此飛機放油後硬著陸於跑道上，造成飛機輕微受損。但機上3人所幸沒有受傷。

"Tough Landing of SSJ100 During the Flight Testing Program" https://t.co/6TYndKIQWn — AVIATOR (@aviator_aero) July 12, 2018

蘇霍伊公司聲稱3名機組人員包括副駕駛、飛行測試工程師和認證官。該公司並指出，這架飛機的損壞程度輕微，經過維修後，已經恢復到可以飛行的狀態。目前整起事故仍在調查中。

SSJ100事故飛機的生產編號是95032，於2013年2月生產，並在294次試飛中累計飛行535小時。該架飛機的翼梢小翼飛行測試於去年年底開始進行。這些結構將有助於減少燃油消耗至少3%。

蘇霍伊首架SSJ100原型機自2008年5年19日首飛以來，今年5月剛剛完成10週年紀念活動。

(中時電子報)