絕種於人類貪婪與自私？消失35年的台灣雲豹能再現身影？

2018年07月13日 16:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會找到出路」然而有時生命卻是斷送在人類的貪婪與自私！人類社會不斷地快速開發，導致野生動物的棲息地漸趨減少，連帶地，野生動物們也面臨頻臨絕種！2013年底經「科學」認證，台灣雲豹已確定「絕種」！未來有可能更多的動物也會消失不見。

動物星球頻道全新節目《滅絕動物大追蹤》，野外的生物學家福瑞斯特·加蘭特飛奔全球、深入高山叢林，只為追蹤找出那些被宣稱已滅絕的物種，甚至更千里迢迢來到台灣，尋找被宣告已滅絕5年的台灣雲豹蹤影。

根據世界自然保護聯盟統計，全世界只有亞洲地區才有的哺乳類動物—雲豹目前總數少於10,000隻，且數量正以飛快的速度往下降，在瀕危物種紅色名錄被列為易危等級。

台灣雲豹的紀錄始於1862年的科學文獻上，雲朵般美麗的皮毛與隱匿的習性也為台灣雲豹增添不少神秘感，魯凱族更是視牠們為祖先。但隨著社會蓬勃發展與人類迅速開發，動物的生存環境也遭受到嚴重迫害，雲豹身上美麗的皮毛成為人類覬覦的商品。根據在台、美生態研究團隊長達13年的調查，設置1,500多台自動照相機和200多個氣味陷阱，在2013年底確認找無任何有關於雲豹蹤跡，並正式宣布台灣雲豹從此滅絕。

為追蹤台灣雲豹的身影，動物星球頻道《滅絕動物大追蹤》於深山中架設各式各樣高科技儀器，並開始長達12天的守株待兔行程。先是在苗栗與石虎媽媽—陳美汀博士碰面，並從鴨農口中打聽到鴨舍中20幾隻鴨子一夜之間不翼而飛、被一隻身披黑黃斑點的動物給吃掉的消息，甚至在生態廊道中找到疑似是大型貓科動物的掌印。

輾轉到適合保育類動物生活的玉山國家公園，與台灣雲豹專家姜博仁利用地毯式的搜索，在叢林埋伏多天，最後用高科技感熱攝影機拍到疑似台灣雲豹的身影。種種證據似乎都指向著台灣雲豹仍存在的可能性，也讓所有調查團隊燃起一絲曙光…。

動物星球頻道《滅絕動物大追蹤》將於7月17日起每週二動物星球頻道晚間8點首播，利用尖端科技地毯式搜索全球各地，以及野外生物學家福瑞斯特加蘭特對生物的熱情，希望找出人們已經停止尋找的滅絕物種，喚起人類對於動物保護的意識與愛護。

(中時電子報)