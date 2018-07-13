黨代表提案 維持現狀論述取代正常國家決議文

2018年07月13日 16:29 中時 曾薏蘋

民進黨週日全代會登場，幾乎每年都有「新黨綱」提案；黨代表許瀚升提案，提請授權中執會根據蔡總統「維持現狀」論述，在今年2018年提出民進黨新黨綱，取代「正常國家決議文」；許瀚升強調，蔡主席廣獲國內外多數支持的「維持現狀」論述，顯然是本黨得以雙重勝選的關鍵因素。為了呼應主流民意，持續鞏固勝果，民進黨實有必要與時俱進。

許提案內容為，授權中執會根據蔡總統「維持現狀」論述，在今年2018年提出民進黨新黨綱，取代1991年黨綱第一條「建立主權獨立自主的台灣共和國」、1999年的「台灣前途決議文」、2007年「正常國家決議文」，以符合時代需求，凝聚台灣共識，強化民進黨維護台海和平的穩健形象。

許提案指出，2016年大選，蔡英文主席以56%高票當選總統，民進黨也首次贏得立法院多數席次，蔡主席廣獲國內外多數支持的「維持現狀」論述，顯然是本黨得以雙重勝選的關鍵因素。為了呼應主流民意，持續鞏固勝果，本黨實有必要與時俱進，超越不合時宜的黨綱和決議文，提出更符合各界期待的基本宗旨。

提案指出，2016年蔡英文總統主張「維持現狀」，承諾將「在中華民國憲政體制下推動兩岸關係」，不但贏得多數台灣民眾認同，同時也贏得國際主流認同。作為穩定台灣多數的執政黨，本黨應務實面對兩岸未來，持續鞏固國際主流支持，追求兩岸和平穩定發展，保障台灣主權現狀和最大利益。

提案內容表示，黨再次執政，不管是台灣民眾或國際社會，都抱持殷切期待。值此關鍵時刻，民進黨同志更應積極面向未來，超越既有三份黨綱和決議文，提出與時俱進的新黨綱，凸顯本黨強化處理兩岸事務和國際事務的新時代使命。

此外，民進黨中常委陳明文將在週日全代會提案刪除農田水利會長擔任全國黨代表大會成員的規定，陳明文今天說，提案是配合今年元月三讀修正通過農田水利會組織通則，將農田水利會長改為官派，因此黨章也配合修正，農田水利會會長必須維持行政中立、不涉及選務、黨務。

此外，面對中國大陸頻頻施壓各國航空公司更改台灣名稱，黨代表李文正提案，要求反制中國壓迫航空公司更改台灣主權企圖併吞台灣。黨代表蔡筱薇提案，要求為台灣正名，從2020東京奧運開始以台灣隊名義參加所有國際賽事。

(中時 )