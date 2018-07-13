永齡農場邀請六龜山地育幼院體驗食米食農課程

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適逢七、八月為有機水稻收割插秧期，永齡農場首度推出「產地到餐桌-食米食農教育體驗課程」，提供生態導覽解說、割稻、傳統打穀機、碾米體驗等活動，期望將環境教育和農食安全向下扎根，首波將邀請鄰近的「六龜山地育幼院」院童參與。

時值暑假期間，孩子們總期待與父母們出遊，但對於寄宿育幼院的院童來說，暑假沒有老師、同學的陪伴，更覺得長日漫漫，著眼於此，永齡農場特別選在暑假第一周邀請鄰近的「六龜山地育幼院」院童參與食米食農教育體驗課程，免費進行食米體驗以及用餐。

此次活動除由農場同仁帶領院童們近距離觀察大地生態奧妙，增加對有機農作物生產來源的知識及了解外，更安排農作學堂及著食體驗，讓院童親自體驗傳統彎腰割稻、腳踏打穀之收成方式，從中了解到稻米從產地到市場的產銷過程，並親自包裝屬於自己的旺旺有機芋香米。

永齡農場指出，開辦至今已50餘年的六龜山地育幼院，以照顧多數原住民孤兒為主，對於有著多位布農族同仁的永齡農場來說，更是備感親切。

繼六龜山地育幼院熱情參與之後，永齡農場也計畫趁著水稻收割插秧期間，開放課程給一般民眾預約報名，假每周六，推出貼近日常生活之食米體驗課程，讓大小朋友可以從課程中了解稻米的種類、由來以及照顧方式，與田地裡的稻米來場親密接觸。

永齡農場的「食米食農教育體驗課程」自即日起開放報名，惟活動將只開放到8月25日止，若想利用今年暑假，到永齡農場與稻穗共舞，同時品嘗天然有機食材烹調出的感動料理，手腳可要快。

(工商 )

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