搭帳暢飲不開車　信義鄉馬拉桑啤酒節向酒仙招手

2018年07月13日 16:42 中時 沈揮勝

搭帳喝醉倒頭就睡，免去酒駕困擾。（沈揮勝攝）（飲酒過量有礙健康．嚴禁酒駕！）

活動當天晚間，馬拉桑啤酒與烏梅汁喝到過癮。（沈揮勝攝）（飲酒過量有礙健康．嚴禁酒駕！）

以創意行銷著稱的南投縣信義鄉農會梅子夢工廠，去年暑假以「露營喝醉不擔心酒駕」概念，推出「馬拉桑之夜‧一起醉快樂」營宿暢飲活動，備受肯定！今年將續辦，並擇定8月4日至5日向各路酒仙、品酒英雄招手，30帳、120人名額將於7月15日開放網路報名。

梅子夢工廠廠長張志雄表示，「馬拉桑」系列醇酒及啤酒長期受歡迎，2015、2016年夏季為回饋消費大眾，曾試辦「啤酒節」活動，惜因酒駕等法令及安全問題，參與者喝得不夠盡興，2017年特意安排營地，讓愛好醇酒的朋友喝醉倒頭就睡，免去酒駕困擾。

去年「營宿暢飲」雖是首辦，但受歡迎程度超乎預期，30帳、120人名額甫開放報名即刻被秒殺；今年網路報名時間設定在7月15日上午8點，名額與去年一樣，但收取工本費與活動內容，需從當日報名網路窗口，也就是梅子夢工廠的臉書粉絲頁上，才能得悉詳情細節。

廠長張志雄指出，目前可確定的是8月4日當晚有烤大豬與燒烤配料，且晚間8點前馬拉桑啤酒與烏梅汁無限量供應；另有街頭藝人表演、加碼播放「海角七號」10周年特別影片、贈送非常難得之神祕小禮物；白天則安排酒窖等體驗或參觀活動。

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(中時 )