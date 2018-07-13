李毓芬穿深V秒回七夕沒情人 美鞋自已買比較快

2018年07月13日 16:51 中時 陳張眾

前SpeXial成員連晨翔累積偶像高人氣，親身演繹品牌飾品的中性帥氣風格，一出場即受到現場粉絲的尖叫聲歡迎，拿CHARLES ＆ KEITH拉鍊式手拿包2490元、帶造型太陽眼鏡1890元。（CHARLES ＆ KEITH提供）

新加坡時尚品牌CHARLES ＆ KEITH進軍中台灣，開出台中大遠百全新概念店。（CHARLES ＆ KEITH提供）

CHARLES ＆ KEITH編織細節鏈帶包，價格店洽。（CHARLES ＆ KEITH提供）

CHARLES ＆ KEITH格紋高跟短靴，建議售價店洽。（CHARLES ＆ KEITH提供）

女星李毓芬與前偶像團體SpeXial成員連晨翔，今受邀出席新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH台中大遠百全新概念店開幕。平日就愛收藏各種不同鞋款的李毓芬，對CHARLES & KEITH這個品牌自然不陌生，並坦言因工作需要每季都會入手，對於品牌會自顏色、材質等小細節著手變化出時尚樣貌的設計，感到十分喜歡。

私下戀情與穿搭同樣受到矚目的她，當被媒體問到要如何度過即將到來的七夕情人節時，馬上答到：「沒情人時候就跟別人一起過，但通常也不會特別過，今年應該會跟朋友一起。」似乎隱約透露出單身的訊息。至於曾經收到過另一半最貼心的禮物，她回答說是手工卡片，還補充：「心意到就好，手繪的卡片值得收藏。」至於是否會期待收到情人送的美鞋當作禮物時？她笑回：「自己買比較快！」

一旁的前男團成員連晨翔，則自曝很不會為女生挑禮物，但依照過往的經驗而言，會從小單品、小飾品下手，較不會出錯。偶像出身的他，擁有超高人氣，吸引近百名粉絲在活動現場守候，一出場還獲得尖叫聲歡迎。其中，有人甚至在早上開店時就排隊入店消費，只為擠進前20位可與偶像合影的機會。

而CHARLES & KEITH亦延燒去年4月進軍台灣市場的高人氣，並正式宣告進軍中台灣市場，開出全台第2家專門店。占地約55坪的台中大遠百概念店，維繫品牌一貫簡約、時髦形象，於店中搶先2周上市的秋季鞋履、包款，便以1980年代復古元素為靈感，打造出帶低調、簡約的摩登個性。開幕現場更請到新銳藝術家紀人豪現場揮毫，為貴賓們打造專屬的手繪紀念包款，演繹品牌獨樹一格的時尚精神。

(中時 )