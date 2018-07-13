台灣妖怪發想動漫博覽會 推動傳統文化

台中市副市長林依瑩（左）參觀動漫展，了解本土妖怪傳說。（林欣儀攝）

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台中市副市長林依瑩（中）、市議員鄭功進（右）在策展人員帶領下參觀動漫展。（林欣儀攝）

「2018台中國際動漫博覽會」開展了！今年以「台灣妖怪」為發想，藉由葫蘆墩「白馬與白兔守護財寶」的妖精傳說為故事開端，帶出台灣9大妖怪傳說，透過漫畫、遊戲與音樂設計出「尋寶」情境，帶領民眾了解虎姑婆、蛇郎君等傳說，藉以更深入傳遞傳統文化。

台中市副市長林依瑩、台中市議員鄭功進與活動主辦單位代表一同為「2018台中國際動漫博覽會」揭開序幕，即日起將於台中文創園區展出至7月29日。林依瑩指出，台中動漫博覽會是多元化走向，去年以歐洲鬼怪為主題，今年則透過台灣9大妖怪，盼讓民眾更認識台灣。

今年動漫展以豐原葫蘆墩的傳說為開端，策展人何敬堯說，葫蘆墩的地名有其風水故事，藉由葫蘆墩內藏有財寶，並由白兔、白馬守護財寶，最後卻遺失了寶物的故事做為展覽起點，邀民眾一起來尋寶，也透過可愛畫風讓大家了解台灣文化的豐沛生命力。

何敬堯表示，台灣妖怪或奇幻有許多想像空間，日本妖怪文化早從幾十年前就開始推動，台灣近幾年也有不少創作者以本土妖怪元素進行創作，盼藉此創造出屬於台灣的文化。

鄭功進則說，動漫展能大量融入Q版化後的白馬精、白兔精等在地元素，串出觀眾與葫蘆墩圳的連接，進而透過台灣民間傳說中的燈猴、虎姑婆讓冷冰冰的展覽充滿趣味性，相信能引起民眾共鳴，也建議市府針對台中ACG動漫產業的人才提供更多培訓機會及舞台。

「台中市盼成為動漫基地！」林依瑩強調，市府希望提供創作人發展平台，除透過活化舊城區的方式，將第四市場修建為漫畫進駐基地，並與文化部合建「國家動漫博物館」，預計109年完工，希望成為國際級動漫基地。

(中時 )

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