死刑矛頭指向他！邱太三真心話 掀開法務部超級壓力鍋

2018年07月13日 20:53 中時電子報 吳美觀 、財訊雙週刊 文/郭瓊俐 編輯/、財訊雙週刊 文/郭瓊俐

法務部長邱太三上任兩年來，承受眾多壓力，雖然做出不少成績，倦勤說法不斷傳出。

此波內閣改組，傳出他將轉任總統府副祕書長，內閣改組前夕，本刊專訪邱太三，以下是他的說法。

你不要跟我問什麼，就是三個回答：一、台灣目前沒有討論廢死的政策，也沒有這個條件；二、執行死刑要按照法律來；三、治安是社會安全網問題，不是單一刑事政策。」法務部長邱太三揮揮手，「其他不要再問了。」

「毒品這問題，你要很坦然的去了解，全世界大家面對這問題能夠怎樣，如果沒有，我不知道跟你們講一大堆要幹什麼？毒品這個問題，你們的認知和理解是什麼？不然我一講，你們寫出去又變成『邱太三認為台灣的毒品不算嚴重』。」

這場採訪，我們問的每個問題，邱太三一開始的反應都很激烈，甚至展現了過去當過檢察官和律師的咄咄逼人語氣，不斷反問我們。問到我內心一直納悶著：這兩年法務部長下來，邱太三到底承受了多大的壓力，以致他的防衛心變得這麼重？

咄咄逼人不斷開啟防衛機制

認識近二十年，我印象中的邱太三是一個有耐心、友善、敘事論理能力很強的人；面對較專業的司法問題，他總能深入淺出的講解到大家聽得懂。邱太三也是一個有堅定價值觀的人，不大會受外在環境影響而動搖心志。

時隔兩年未曾接觸或採訪，再次見面，或許是法務部近日承受排山倒海而來的執行死刑問題的壓力，他的反應像刺蝟，有點刺痛人。

但激烈的防衛性反應後，刺蝟又會收回他的刺，回復那個溫文、理性的邱太三。例如死刑問題。他說明，法官不判死常有兩個原因，一是有教化可能性；二是兩公約的精神。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

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(中時電子報)