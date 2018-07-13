死刑矛頭指向他！邱太三真心話 掀開法務部超級壓力鍋

前法務部長邱太三。（張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報
編輯/、財訊雙週刊 文/郭瓊俐　

法務部長邱太三上任兩年來，承受眾多壓力，雖然做出不少成績，倦勤說法不斷傳出。

此波內閣改組，傳出他將轉任總統府副祕書長，內閣改組前夕，本刊專訪邱太三，以下是他的說法。

你不要跟我問什麼，就是三個回答：一、台灣目前沒有討論廢死的政策，也沒有這個條件；二、執行死刑要按照法律來；三、治安是社會安全網問題，不是單一刑事政策。」法務部長邱太三揮揮手，「其他不要再問了。」

「毒品這問題，你要很坦然的去了解，全世界大家面對這問題能夠怎樣，如果沒有，我不知道跟你們講一大堆要幹什麼？毒品這個問題，你們的認知和理解是什麼？不然我一講，你們寫出去又變成『邱太三認為台灣的毒品不算嚴重』。」

這場採訪，我們問的每個問題，邱太三一開始的反應都很激烈，甚至展現了過去當過檢察官和律師的咄咄逼人語氣，不斷反問我們。問到我內心一直納悶著：這兩年法務部長下來，邱太三到底承受了多大的壓力，以致他的防衛心變得這麼重？

咄咄逼人不斷開啟防衛機制

認識近二十年，我印象中的邱太三是一個有耐心、友善、敘事論理能力很強的人；面對較專業的司法問題，他總能深入淺出的講解到大家聽得懂。邱太三也是一個有堅定價值觀的人，不大會受外在環境影響而動搖心志。

時隔兩年未曾接觸或採訪，再次見面，或許是法務部近日承受排山倒海而來的執行死刑問題的壓力，他的反應像刺蝟，有點刺痛人。

但激烈的防衛性反應後，刺蝟又會收回他的刺，回復那個溫文、理性的邱太三。例如死刑問題。他說明，法官不判死常有兩個原因，一是有教化可能性；二是兩公約的精神。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

延伸閱讀：

(中時電子報)

文章來源：法務部人事大地震 掃黑、追稅悍將朱家崎接掌廉政署

文章來源：獨派不爽英全 打邱太三出氣不滿小英未處理扁案　扯出法務部長關說案

文章來源：財訊民調》追黨產有共識，反廢死聲浪高，年金、赦扁還是難題

文章來源：顏慶章:國人被剝奪的基本人權

文章來源：陳添枝、邱太三　都想走人了？！

黨代表提案 維持現狀論述取代正… 新教長葉俊榮承諾上任後優先處理…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。