台灣珍奶94強！ 日出茶太插旗巴黎羅浮宮

2018年07月13日 17:01 工商 姚舜

中華民國駐法代表張銘忠(中)暨同仁參加「Chatime日出茶太」羅浮宮門市開幕儀式，並祝六角業績長紅。（圖／六角國際集團）

台灣珍珠奶茶揚威國際再寫新頁！股票上櫃連鎖餐飲集團六角國際旗下主力品牌「Chatime日出茶太」，位在法國巴黎羅浮宮的新門市今（13)日正式剪綵開幕，不僅創下台灣休閒手搖茶飲品牌在全球知名景點開店先例，並創下亞洲品牌第一個進駐羅浮宮開店的里程碑，從此赴羅浮宮參訪的全球遊客都可以在此買到並喝到台灣的珍珠奶茶。

六角國際集團旗「Chatime日出茶太」連鎖據點布遍布五大洲，超過35個國家地區。為提高品牌能見度並搶下人流量大、客層消費力高的商圈據點，六角國際近年更積極搶進全球知名旅遊度假景點開店。「Chatime日出茶太」在巴黎羅浮宮的門市則是該品牌繼於巴黎大學、聖母院、春天百貨、龐畢度藝術村、歌劇院以及全歐最大的Outlet折扣村等知名觀光景點後，在法國巴黎最新開出的門市。

由於羅浮宮是全球遊客造訪巴黎必訪景點，因此一般預料新門市可望為六角國際創造可觀業績，並讓更多國際旅客認識來自台灣的珍珠奶茶。

繼羅浮宮之後，六角國際集團董事長王耀輝表示，今年下半六角更預計將繼續在巴黎開出香榭大道及艾菲爾鐵塔門市，推動台灣的珍珠奶茶(Bubble Tea)在世界發光發熱，也讓更多來自全球各地的消費者認識台灣。

「Chatime日出茶太」法國執行長表示，自己最早是在英國看到Chatime非常成功，每家門市都排滿長長的隊伍，因此他興起了將此熱潮帶入法國的念頭，同時開始找尋亞洲茶飲品牌。他說，自己在法國居住23年，做過旅遊及餐飲，所以對法國市場很熟悉，發現歐洲人喝咖啡不喝珍珠奶茶，但法國人對於亞洲東方飲食的消費習慣只要認同就會有很高的忠誠度，所以決定要快速展店作到第一品牌。

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