可怕年改後遺症！資深公僕怨：休怪我混到退休

2018年07月13日 17:11 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

軍公教退休新制上路，後續發酵擴大，除了退休人員憤恨難消，現役在職的也非風平浪靜，不滿的資深軍公教大有人在。有主管職的公務人員便大吐苦心，申請退休年收立刻少40萬元，他說，年改打亂退休布局，休怪我混到退休！年改造成的可怕後遺症，正默默在公部門中蔓延。

聯合報報導，屏東縣一位7職等公務主管表示，現年59歲的他原打算明年申請退休，但近7萬元月薪加年終的百萬元年收，到時只能領月退俸5萬餘元，一年就少掉40萬元，因為上有高堂要奉養，他決定幹到65歲，不過，由於怨氣難消，他工作意願轉趨消極。

由於加給多而本俸較少，警消體系的退休俸被砍幅度最大，讓員消提早退休的意願大為降低。一位屏東縣派出所55歲巡佐說，由於執勤地點位處偏鄉，偏遠和超勤加給月收多近2萬元，但年改後月退俸會大幅縮水，加上尚有兩名子女在學，他也決定窩在偏鄉等到屆齡再退。他透露，想退不能退的心情，反映在日常工作就變得懶洋洋的，但他告訴自己，混歸混，但不能混太兇。

所謂上有政策下有對策，另一人事主管則對年改話題頗為激動，他說，以往大家朗朗上口的「大混小混，一帆風順」、「多一事不如少一事」，現在已成資深公僕們最真實的寫照。資深公僕如此，資淺的公務員能不有樣學樣？這個看不見的年改後遺症，看來政府得好好面對了。

(中時電子報)