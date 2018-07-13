郭彥甫做這件事遭翻白眼 路人笑罵太賤

2018年07月13日 17:15 中時 洪秀瑛

與劇中的辦公室成員們。（三立提供）

與劇中的辦公室成員們感情好。（三立提供）

臧芮軒（前左起）、吳季璇、黃妤榛、郭彥甫（後左起）、方大緯、顏永烈。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》播出以來受觀眾喜愛，收視屢創新高，除了劇情貼近現實職場生活、男女主角張立昂和葉星辰的情感發展也受關注以外，由郭彥甫、顏永烈、臧芮軒、吳季璇、黃妤榛、方大緯等人扮演的辦公室成員們，受歡迎的程度不亞於劇中主角，這群人完美的扮演好綠葉角色，給整部戲增添了不少趣味，這群活寶之中，郭彥甫飾演自私又沒肩膀的小主管賈柏斯討論度最高。

在劇中飾演小主管的郭彥甫，這次演活賈柏斯角色，角色自私、貪小便宜、又愛抱長官大腿、好事歸自己，壞事永遠推給下屬承擔，生動的嘴臉表情在他每每出場時，總讓觀眾不停翻白眼。如何將這角色演得生動？郭彥甫說：「因為很愛看港片，像許冠文之類的角色，會從中東挑西揀吸收揣摩後，再融入自己的一些人生經歷來演出，比如豎起耳朵來察言觀色，他表面上顧大局，其實是為了自己的飯碗。」

在看透賈伯斯這類主管後的郭彥甫，笑說自己也遇過類似主管，這個角色跟老闆開會，但事實上甚麼都沒做，是下屬執行後，他去邀功，因此對這種人不要太理他，聽過看過笑笑就好，畢竟他們就像吉娃娃一樣沒有殺傷力，但卻會一直吠。

郭彥甫也表示，演紅賈伯斯這角色後，在餐廳吃飯時遇到觀眾還被說：「你演的好賤喔！」讓他臉上出現三條線，不過賈伯斯這角色也是有可愛之處，郭彥甫提到「其實賈伯斯他是很踏實的人，而且很顧家，只是他有點老是以為在職場上可以不著痕跡，但大家卻看在眼裡，這一點可以顯示他其實不是壞人」！被問自己可有貪小便宜經驗？他反問：「吃兩個便當算嗎？因為劇組便當實在太好吃了，哈哈。」

同樣是辦公室成員的顏永烈及臧芮軒怎看郭彥甫？飾演查理角色的顏永烈表示:「他演得非常好，把討人厭的部分發揮的淋漓盡致，而且演得很可愛，像少了一根筋似的，有點小小娘娘腔的感覺很討喜的，我老婆最喜歡的角色就是賈伯斯，讓人恨得牙癢癢又討喜的角色。」藏芮軒(飾演艾莎)也佩服郭彥甫演得很有天分，私底下很親切又很照顧後輩們。她笑說：「如遇這種人，他說的話聽三分就好，其他不用太當真。那些專門抱大腿的主管，還是有值得學習的地方，他們觀察力很敏銳，一個動作一個眼色就可以知道別人開心還是生氣。」遇到這種人說的話不用當真，聽話聽三分就好，免得自己氣到。

(中時 )