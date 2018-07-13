開口就罵三字經 爛男被她放生還提告求償

2018年07月13日 17:15 中時 陳俊雄

吳姓男子和謝女交往1年後，找親友跳舞助陣並獻上99朵玫瑰及鑽戒後成功求婚，沒想到結婚前夕女友卻悔婚，吳男遂向謝女索討包括玫瑰、鑽戒在內共60餘萬元賠償，但謝女在審理時表示，她沒關熱水器、沒去運動，就會被未婚夫辱罵三字經；決定不嫁後吳男天天以死相逼，讓她對這場婚姻毫無期待，法官審結後判決謝女解除婚約有理，無須賠錢。

吳男表示，他是在2014年8月間參加朋友烤肉聚會時和謝女認識，兩人並過不久就開始交往、同居；2015年9月兩人交往周年，他找親朋好友跳舞助陣，獻上99朵玫瑰跟鑽戒求婚，果然贏得謝女芳心同意結婚，雙方家長也談妥選在前年11月在新莊典華飯店辦理婚宴後，再前往戶政事務所登記結婚。

吳男指控，前年7月未婚妻無故悔婚並搬離同居住處，他多次請求未婚妻回心轉意都遭拒。由於謝女擅自解除婚約，又害他被親友當作笑話，他才提告要求謝女應賠償準備結婚的財產損失40餘萬元及20萬元精神慰撫金。

謝女在庭訊時表示，她常遭到吳男的惡語相向，像身體疲倦沒去運動，就被吳男罵「靠你妹」、「注意你的口氣」；忘記關熱水器，也要被吳男辱罵：「你這王八蛋為什麼交代妳的事情都做不好？」、「昨天叫你洗澡前先把熱水器開關關掉…為什麼你沒關？」、「昨天洗熱水洗很爽？」、「以後提醒妳要做的事情之後你就立刻去做完成就來找我報告」、「聽到沒有有病嗎你？」

更甚而有之的是，她為了幫買電影票而打電話給未婚夫，也遭來吳男一頓無情臭罵：「誰准妳沒事打過來？」

謝女說，未婚夫將她視為下屬或附屬物品，動輒提出命令或要求回報，不合他意就會辱罵，她不僅無法想像兩人婚後會有和諧生活，也對這場婚姻毫無期待，要求駁回吳男請求。

吳男則反駁，這是未婚情侶的打屁吵嘴、開玩笑話語，不應被扭曲成侮辱。

不過，承審法官從兩人LINE對談發現，吳男曾對謝女表示：「知道分手都是我的問題跟妳無關」、「我會為了妳的生活習慣念妳罵妳這部分的確是我的問題」，加上雙方決定結婚後，吳男多次以不當言語指責、威嚇並貶抑謝女人格，並以死要脅謝女履行婚約，已構成民法976條第1項第9款之重大事由規定，判決謝女解除婚約有理，且無需負損害賠償責任。

(中時 )