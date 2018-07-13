中市iBike「自行車369」 暑假可望達標

高美濕地迎來大量觀光人潮，台中市府在高美濕地設置iBike租賃站點，方便遊客騎乘。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
高美濕地已設置iBike租賃站點。（盧金足翻攝）

台中市持續推廣iBike，租賃站從103年的21站增至目前285站，6月底全市29區「全壘打」均有設站，累計租借逾1800萬人次，平均每日2.2萬人次使用。交通局長王義川表示，iBike兼具交通與休閒功能，站點不但考量通勤、通學等交通需求，也會配合觀光發展。交通局將加速新增租賃站點，讓「自行車369」計畫在今年暑假達標。

交通局表示，目前iBike租賃站已累計設置285站，站點遍佈29行政區。依東西南北方位區分，最北邊為大甲區「大甲壘球場」，最南邊是霧峰區的「立法院中部辦公室」，最東邊及最西邊分別是和平區的「谷關立體停車場」及清水區的「高美濕地第二停車場」。

同時，因應高美濕地大量觀光人潮，為提升整體服務品質，市府實施部分路段交通管制措施，在周邊二處公有停車場及木棧道內的高美濕地設置iBike租賃站點，透過完善人車動線，提升民眾享受美景的便利性。

王義川指出，已設有35站的北屯區，因市府正推動「三鐵雙十路網」重大交通計畫，且區內人口成長快速，設站數量在全市各行政區域中最多，並持續增加中，結合鐵路與捷運、學區，以及正流行的輕旅行景點，提供綿密的租賃站服務，希望落實iBike在綠能運具中「第一哩路」及「最後一哩路」的重要角色。

台中iBike建置從2014年7月起推動，前市府時期僅以台灣大道為主軸，在市府及西屯區設置；台中市長林佳龍上任後，由市中心向外延伸至原縣區，以大眾運輸場站、公園、學校、公家機關等人潮聚集地增加站點，今年6月龍井區龍井圖書館站啟用後，市區與山海屯各行政區都有iBike租賃站，完成29區全壘打目標。

交通局「自行車369」計畫，以全市300個iBike租賃站、600公里自行車道、9000輛iBike為目標，自行車道已在去年達標，租賃站及自行車數輛可望於今年暑假同步達標。

交通局指出，推廣MR.B&B複合式交通運輸，建構全市綠色交通友善路網，發揮改善市區道路擁擠、降低環境汙染、減少能源消耗等功

(中時 )

花博「竹跡館」入圍2018世界建築… 雨後受困沙洲 2男直升機吊掛順利…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。