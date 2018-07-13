中市iBike「自行車369」 暑假可望達標

2018年07月13日 17:28 中時 盧金足

高美濕地已設置iBike租賃站點。（盧金足翻攝）

台中市持續推廣iBike，租賃站從103年的21站增至目前285站，6月底全市29區「全壘打」均有設站，累計租借逾1800萬人次，平均每日2.2萬人次使用。交通局長王義川表示，iBike兼具交通與休閒功能，站點不但考量通勤、通學等交通需求，也會配合觀光發展。交通局將加速新增租賃站點，讓「自行車369」計畫在今年暑假達標。

交通局表示，目前iBike租賃站已累計設置285站，站點遍佈29行政區。依東西南北方位區分，最北邊為大甲區「大甲壘球場」，最南邊是霧峰區的「立法院中部辦公室」，最東邊及最西邊分別是和平區的「谷關立體停車場」及清水區的「高美濕地第二停車場」。

同時，因應高美濕地大量觀光人潮，為提升整體服務品質，市府實施部分路段交通管制措施，在周邊二處公有停車場及木棧道內的高美濕地設置iBike租賃站點，透過完善人車動線，提升民眾享受美景的便利性。

王義川指出，已設有35站的北屯區，因市府正推動「三鐵雙十路網」重大交通計畫，且區內人口成長快速，設站數量在全市各行政區域中最多，並持續增加中，結合鐵路與捷運、學區，以及正流行的輕旅行景點，提供綿密的租賃站服務，希望落實iBike在綠能運具中「第一哩路」及「最後一哩路」的重要角色。

台中iBike建置從2014年7月起推動，前市府時期僅以台灣大道為主軸，在市府及西屯區設置；台中市長林佳龍上任後，由市中心向外延伸至原縣區，以大眾運輸場站、公園、學校、公家機關等人潮聚集地增加站點，今年6月龍井區龍井圖書館站啟用後，市區與山海屯各行政區都有iBike租賃站，完成29區全壘打目標。

交通局「自行車369」計畫，以全市300個iBike租賃站、600公里自行車道、9000輛iBike為目標，自行車道已在去年達標，租賃站及自行車數輛可望於今年暑假同步達標。

交通局指出，推廣MR.B&B複合式交通運輸，建構全市綠色交通友善路網，發揮改善市區道路擁擠、降低環境汙染、減少能源消耗等功

(中時 )