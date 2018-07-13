凱特、梅根將撇開老公結伴挺她 同齡3人就要同框

凱特（右）據說和梅根（左）相處融洽，圖為她們10日和威廉王子（右二），以及哈利王子（左二）在倫敦白金漢宮出席英國皇家空軍百年紀念活動的畫面。（美聯社）

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中時電子報

縱橫世界網壇數十年的小威廉絲（Serena Williams）10個月前為了生寶貝女兒難產，和死神擦肩而過，10個月後，她不但成為驕傲的母親，還10度打入溫網女單決賽，又讓世人開了眼界。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，今年5月19日小威坐在溫莎城堡聖喬治禮拜堂前排，出席好友梅根和哈利王子的婚禮。而她14日將與德國女將柯波兒（Angelique Kerber）爭奪后冠，當天同為36歲，和她惺惺相惜的梅根也將義不容辭，到場為她打氣。

小威說，已經好些年了，梅根每年幾乎都會抱溫網賽場為她加油。雖然如今梅根已加入英國王室，成為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人，有了不同的角色，但對她的支持卻一如以往。

除了梅根之外，同為36歲的劍橋公爵夫人凱特也是網球迷，女兒夏綠蒂去年才兩歲，還沒上托兒所，就在她的安排下，進了全英頂尖的倫敦賀林漢俱樂部（Hurlingham Club）學網球。

據英國《快報》（Express）13日報導，梅根和嫂嫂凱特相處得十分融洽，14日當天她們將首度拋開哈利王子和威廉王子，妯娌倆結伴觀賞溫網女單決賽，為小威加油打氣。這也是梅根自2016年和哈利王子祕密約會以來，首次現身溫網賽場。不過，2016年時，她曾兩度到場為小威加油。

而熱愛網球的凱特也迫不及待地想觀賽，她因為懷孕4月23日生下第三個孩子路易，7月9日才抱著小王子受洗，今年都還沒機會像往年般觀看溫網賽事。

(中時電子報)

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文章來源：'We have a wonderful friendship': Serena Williams pays tribute to Meghan Markle, who will come and watch her play in the Wimbledon final just ten months after the tennis star nearly died during childbirth

文章來源：Meghan Markle and Kate Middleton are having their first solo outing together this weekend

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