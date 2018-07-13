凱特、梅根將撇開老公結伴挺她 同齡3人就要同框

2018年07月13日 17:26 中時電子報 楊幼蘭

縱橫世界網壇數十年的小威廉絲（Serena Williams）10個月前為了生寶貝女兒難產，和死神擦肩而過，10個月後，她不但成為驕傲的母親，還10度打入溫網女單決賽，又讓世人開了眼界。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，今年5月19日小威坐在溫莎城堡聖喬治禮拜堂前排，出席好友梅根和哈利王子的婚禮。而她14日將與德國女將柯波兒（Angelique Kerber）爭奪后冠，當天同為36歲，和她惺惺相惜的梅根也將義不容辭，到場為她打氣。

小威說，已經好些年了，梅根每年幾乎都會抱溫網賽場為她加油。雖然如今梅根已加入英國王室，成為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）夫人，有了不同的角色，但對她的支持卻一如以往。

除了梅根之外，同為36歲的劍橋公爵夫人凱特也是網球迷，女兒夏綠蒂去年才兩歲，還沒上托兒所，就在她的安排下，進了全英頂尖的倫敦賀林漢俱樂部（Hurlingham Club）學網球。

據英國《快報》（Express）13日報導，梅根和嫂嫂凱特相處得十分融洽，14日當天她們將首度拋開哈利王子和威廉王子，妯娌倆結伴觀賞溫網女單決賽，為小威加油打氣。這也是梅根自2016年和哈利王子祕密約會以來，首次現身溫網賽場。不過，2016年時，她曾兩度到場為小威加油。

而熱愛網球的凱特也迫不及待地想觀賽，她因為懷孕4月23日生下第三個孩子路易，7月9日才抱著小王子受洗，今年都還沒機會像往年般觀看溫網賽事。

(中時電子報)