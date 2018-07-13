國內便利商店首創！7-ELEVEN開賣日本頂級生啤

7-ELEVEN引進日本三得利生啤酒機，首度開賣生啤酒。圖／業者提供

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7-ELEVEN統佳門市賣頂級生啤酒，適合民眾在門市小酌聊天。圖／業者提供

炎炎夏日正是啤酒銷售旺季！國內超商龍頭7-ELEVEN今（13）宣布，引進日本三得利生啤酒機，於今下午14:00起在台北統佳門市，正式開賣日本頂級生啤酒「The PREMIUM MALTS三得利頂級生啤酒」，並推出連續3天、每天前100名消費者專屬好禮，成為國內便利商店開賣生啤酒首例！

據7-ELEVEN內部銷售觀察，夏季是啤酒的銷售旺季，尤其最炎熱的6～9月，業績可比冬季高出8成，特別是每到週五晚上或假日，是啤酒尖峰熱銷時段，銷量可較平日成長倍數以上。

鑑此商機，7-ELEVEN引進日本三得利生啤酒機，民眾只要到櫃檯點購（店員確認顧客須年滿18歲）與完成結帳後，店員再倒入生啤酒交給消費者。而率先開賣的7-ELEVEN統佳門市，位於台北市松江路、捷運行天宮站的住商混合商圈，有住家、上班族、觀光客等多元客群，該店同時也是7-ELEVEN X BEING fit運動複合店。

因應新品上市，7-ELEVEN推出「暢飲生啤！限量送好康」活動，7月13日起至7月15日止，每天前100名購買「三得利頂級生啤酒」的消費者，就有機會獲得特製專用啤酒杯、iseLect鹽味毛豆或iseLect韓式風味炸雞。

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