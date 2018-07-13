動物星球頻道《滅絕動物大追蹤》尋找台灣雲豹蹤跡

2018年07月13日 17:24 旺報 廖慧娟

野外生物學家福瑞斯特加蘭特來台尋找雲豹還存在的跡證。（動物星球頻道提供）

《滅絕動物大追蹤》團隊拍到疑似雲豹的影像。（動物星球頻道提供）

據世界自然保護聯盟統計，全球只有在亞洲地區才有的雲豹，總數少於1萬隻，且以飛快的速度減少中，在瀕危物種紅色名錄被列為易危等級，台灣甚至在5年前已宣告雲豹在台灣本島滅絕。

野外的生物學家福瑞斯特•加蘭特飛不信邪，專程來台尋找雲豹的蹤跡；動物星球頻道7月17日晚間8點起，每周二播出的全新節目《滅絕動物大追蹤》將全程紀錄加蘭特，在台灣追尋雲豹的過程。

台灣雲豹的紀錄，始於1862年的科學文獻上，雲朵般美麗的皮毛與隱匿的習性也為台灣雲豹增添不少神秘感，魯凱族更是視牠們為祖先。

隨著社會蓬勃發展與人類迅速開發，動物的生存環境也遭受到嚴重迫害，雲豹身上美麗的皮毛成為人類覬覦的商品。

據在台、美生態研究團隊長達13年的調查，設置1500多台自動照相機和200多個氣味陷阱，在2013年底確認找不到任何有關於雲豹蹤跡，正式宣布台灣雲豹從此滅絕。

為追蹤台灣雲豹的身影，動物星球頻道《滅絕動物大追蹤》於深山中架設各式各樣高科技儀器，並開始長達12天的守株待兔行程。製作單位先在苗栗與「石虎媽媽」陳美汀博士碰面，並從鴨農口中打聽到鴨舍中20幾隻鴨子一夜之間不翼而飛、被1隻身披黑黃斑點的動物給吃掉的消息，甚至在生態廊道中找到疑似是大型貓科動物的掌印。

其後前往適合保育類動物生活的玉山國家公園，與台灣雲豹專家姜博仁利用地毯式的搜索，在叢林埋伏多天，最後用高科技感熱攝影機拍到疑似台灣雲豹的身影。種種證據似乎都指向台灣雲豹仍存在的可能性，也讓所有調查團隊燃起一絲曙光……

《滅絕動物大追蹤》利用尖端科技地毯式搜索全球各地，以及野外生物學家福瑞斯特加蘭特對生物的熱情，希望找出人們已經停止尋找的滅絕物種，喚起人類對於動物保護的意識與愛護。

(旺報 )