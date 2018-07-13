凱達大飯店 x CROSS 攜手打造父親節餐飲盛宴

百宴自助餐廳8款父親節限定甜點，午晚餐時段限量供應。（圖片提供／凱達大飯店）

友善列印
中時
特製甜點「芒果幕斯」酸甜滋味時十分開胃。（徐力剛攝）
上方印製CROSS字樣「覆盆子歐培拉」造型小巧可愛。（徐力剛攝）
「閃電泡芙」提供抹茶、巧克力、咖啡、草莓4種口味選擇。（徐力剛攝）
家宴中餐廳人氣餐點「稻草西施牛」，大份量適合多人共享食用。（圖片提供／凱達大飯店）
凱達大飯店攜手CROSS聯名推父親節優惠。（圖片提供／凱達大飯店）

還在煩惱今年爸爸節該怎麼慰勞辛勤工作的父親？凱達大飯店與美國筆具製造商「CROSS」合作，推出特色餐點款待心中重要的人。

百宴自助餐廳8月4日至12日，除備有生猛海鮮、Choice等級肋眼牛排、手作披薩及麻辣水煮牛肉等自助餐點外，甜點副主廚特製8款父親節甜點，其中以「芒果幕斯」、「百香果馬卡龍」最為吸睛，廚師嚴選時令鮮果入饌，酸中帶甜滋味令人難忘。

微酸口感「覆盆子歐培拉」，以巧克力蛋糕為基底混搭覆盆子、蛋白奶油霜內餡，上方以金粉呈現「CROSS」經典紋路。喜愛小點饕客不可錯過「閃電泡芙」有抹茶、巧克力、咖啡、草莓4種口味供消費者選擇。

家宴中餐廳全新「父親節感恩宴」，8月1日至8日止，9道特色菜餚澎派上桌。主菜「稻草西施牛」做工繁複，主廚選用重約1.5公斤台塑帶骨牛小排為食材，使用風乾稻草綑綁牛肉，加入蔥、蒜、月桂葉放入老滷滾煮4小時，入口首先感到稻草特有清香，佐以鳳梨、番茄、櫛瓜、筊白筍等蔬食品嘗，愈吃愈涮嘴。

7月31日前預定「父親節感恩宴」，加贈「CROSS Bailey黑法瑯原子筆+鉛筆對筆盒」乙組，限量20組送完為止。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
淡水不只逛老街、吃阿給 夏日限… 名媛最愛！紐約奢華保養化妝品牌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。