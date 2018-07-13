凱達大飯店 x CROSS 攜手打造父親節餐飲盛宴

2018年07月13日 20:29 中時 徐力剛

特製甜點「芒果幕斯」酸甜滋味時十分開胃。（徐力剛攝）

上方印製CROSS字樣「覆盆子歐培拉」造型小巧可愛。（徐力剛攝）

「閃電泡芙」提供抹茶、巧克力、咖啡、草莓4種口味選擇。（徐力剛攝）

家宴中餐廳人氣餐點「稻草西施牛」，大份量適合多人共享食用。（圖片提供／凱達大飯店）

凱達大飯店攜手CROSS聯名推父親節優惠。（圖片提供／凱達大飯店）

還在煩惱今年爸爸節該怎麼慰勞辛勤工作的父親？凱達大飯店與美國筆具製造商「CROSS」合作，推出特色餐點款待心中重要的人。

百宴自助餐廳8月4日至12日，除備有生猛海鮮、Choice等級肋眼牛排、手作披薩及麻辣水煮牛肉等自助餐點外，甜點副主廚特製8款父親節甜點，其中以「芒果幕斯」、「百香果馬卡龍」最為吸睛，廚師嚴選時令鮮果入饌，酸中帶甜滋味令人難忘。

微酸口感「覆盆子歐培拉」，以巧克力蛋糕為基底混搭覆盆子、蛋白奶油霜內餡，上方以金粉呈現「CROSS」經典紋路。喜愛小點饕客不可錯過「閃電泡芙」有抹茶、巧克力、咖啡、草莓4種口味供消費者選擇。

家宴中餐廳全新「父親節感恩宴」，8月1日至8日止，9道特色菜餚澎派上桌。主菜「稻草西施牛」做工繁複，主廚選用重約1.5公斤台塑帶骨牛小排為食材，使用風乾稻草綑綁牛肉，加入蔥、蒜、月桂葉放入老滷滾煮4小時，入口首先感到稻草特有清香，佐以鳳梨、番茄、櫛瓜、筊白筍等蔬食品嘗，愈吃愈涮嘴。

7月31日前預定「父親節感恩宴」，加贈「CROSS Bailey黑法瑯原子筆+鉛筆對筆盒」乙組，限量20組送完為止。

(中時 )