新教長葉俊榮承諾上任後優先處理台大校長案

葉俊榮擔任內政部長最後一天，致詞顯得特別感性。（程炳璋攝）

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內政部長葉俊榮在12日宣布的內閣改組中，改接任教育部長，13日南下頒發孝行獎成為任內最後1天公開行程，他在台上感性引吭高歌，承諾將優先處理台大校長遴選案。

原本要為「拔管案」滅火的教育部長吳茂昆，僅上任41天即黯然下台，成為最短命的教育部長，葉俊榮以法學博士專才銜命接任教長一職，投身教育界，他坦言挑戰不比內政部輕鬆，但覺得視有意義且重要的工作，會全力以赴。

葉俊榮13日到台南市出席內政部舉辦的孝行獎活動，是他擔任內政部長的最後1天，致詞時在台上暢言20分鐘，顯得特別感性，提起孝道，他認為行孝不挑時間，且要發自內心快樂不邀功。

葉俊榮提到母親從小教唱的歌曲，一度在總統蔡英文面前引吭高歌，唱出「孤女的願望」與「安平追想曲」歌曲片段，強調孝道就是台灣精神。

過去教長接任人選多從高教體系找學者擔任，被批評學者出身的官員，較缺乏政策辯護與媒體應對能力。葉俊榮過去曾負責推動非核家園、國家永續發展、核廢料選址等敏感議題，兼具學識與政治經驗，成為行政院長賴清德的一枚活棋。

對教育部近日種種爭議，葉俊榮13日表示因職務尚未交接，不方便表達意見，交接後會向外界說明。

外界趁機追問葉俊榮上任後，會否先處理備受社會爭議的「台大校長遴選案」，他思索之後，坦言將會優先處理此案。

步下台後，葉俊榮表示會將內政部最後一天的工作做好，下周一現身將從教育部長身分出發。

(中時 )

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