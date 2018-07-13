蔡英文參拜台南麻豆代天府 為黃偉哲拉抬聲勢

13日下午蔡英文（中）在黃偉哲、立委陳亭妃、王定宇、葉宜津，及台南代理市長李孟諺陪同前往麻豆代天府參拜，蔡英文還贈送廟方「孚佑生民」匾額，並進行揭牌儀式。（李其樺攝）

友善列印
中時
蔡英文（中）現場特別為民進黨台南市長參選人黃偉哲拉抬，要鄉親投給黃偉哲，讓台南成功的故事和優秀的經驗可以傳承下去。（李其樺攝）
蔡英文（中）現場特別為民進黨台南市長參選人黃偉哲拉抬，要鄉親投給黃偉哲，讓台南成功的故事和優秀的經驗可以傳承下去。（李其樺攝）
當天下午台灣人民共產黨前往抗議「拔菜」，高喊蔡英文下台，不過被警方隔離在遠處，並未發生衝突。

總統蔡英文13日下午來到台南麻豆代天府參香揭匾，台灣人民共產黨前往抗議「拔菜」，高喊蔡英文下台，不過被警方隔離在遠處，並未發生衝突。蔡英文現場特別為民進黨台南市長參選人黃偉哲拉抬，要鄉親投給黃偉哲，讓台南成功的故事和優秀的經驗可以傳承下去。

當天下午蔡英文在黃偉哲、立委陳亭妃、王定宇、葉宜津，及台南代理市長李孟諺陪同前往麻豆代天府參拜，蔡英文還贈送廟方「孚佑生民」匾額，並進行揭牌儀式。

會後蔡英文發表談話，除了肯定台南施政經驗，特別在鄉親面前稱讚黃偉哲是非常優秀的候選人，希望大家可以在年底選舉站出來投票給黃偉哲，給黃偉哲和中央執政團隊最大的支持，讓台南成功的故事和優秀的傳統可以繼續寫下去，年底台南選舉也要選得漂亮。

蔡英文表示，現在景氣愈來愈好，台灣經濟穩定成長，也是17年來失業率最低的時候。另外，蔡英文也說，為了台灣財政的健康，年金改革一定要做，「做這件事情我們心裡感到很難過,不過為了我們的下一代一定要做。」

同日台灣人民共產黨20餘人來到麻豆，成員手持「蔡英文、拔菜來了」看板，高舉「拔菜」旗幟抗議，高喊「蔡英文下台」，不過被警方隔離在500公尺距離外，並未與蔡英文車隊接觸。

台灣人民共產黨成員林德旺表示，經濟實力才是台灣價值，蔡英文上台後因為不承認九二共識，經濟每況愈下，農產品價格崩盤，百姓都很苦，因此呼籲蔡英文下台，台灣經濟才會變好。

(中時 )

新教長葉俊榮承諾上任後優先處理… 年改退休公務員提復審 保訓會：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。