蔡英文參拜台南麻豆代天府 為黃偉哲拉抬聲勢

2018年07月13日 18:04 中時 李其樺

蔡英文（中）現場特別為民進黨台南市長參選人黃偉哲拉抬，要鄉親投給黃偉哲，讓台南成功的故事和優秀的經驗可以傳承下去。（李其樺攝）

蔡英文（中）現場特別為民進黨台南市長參選人黃偉哲拉抬，要鄉親投給黃偉哲，讓台南成功的故事和優秀的經驗可以傳承下去。（李其樺攝）

當天下午台灣人民共產黨前往抗議「拔菜」，高喊蔡英文下台，不過被警方隔離在遠處，並未發生衝突。

總統蔡英文13日下午來到台南麻豆代天府參香揭匾，台灣人民共產黨前往抗議「拔菜」，高喊蔡英文下台，不過被警方隔離在遠處，並未發生衝突。蔡英文現場特別為民進黨台南市長參選人黃偉哲拉抬，要鄉親投給黃偉哲，讓台南成功的故事和優秀的經驗可以傳承下去。

當天下午蔡英文在黃偉哲、立委陳亭妃、王定宇、葉宜津，及台南代理市長李孟諺陪同前往麻豆代天府參拜，蔡英文還贈送廟方「孚佑生民」匾額，並進行揭牌儀式。

會後蔡英文發表談話，除了肯定台南施政經驗，特別在鄉親面前稱讚黃偉哲是非常優秀的候選人，希望大家可以在年底選舉站出來投票給黃偉哲，給黃偉哲和中央執政團隊最大的支持，讓台南成功的故事和優秀的傳統可以繼續寫下去，年底台南選舉也要選得漂亮。

蔡英文表示，現在景氣愈來愈好，台灣經濟穩定成長，也是17年來失業率最低的時候。另外，蔡英文也說，為了台灣財政的健康，年金改革一定要做，「做這件事情我們心裡感到很難過,不過為了我們的下一代一定要做。」

同日台灣人民共產黨20餘人來到麻豆，成員手持「蔡英文、拔菜來了」看板，高舉「拔菜」旗幟抗議，高喊「蔡英文下台」，不過被警方隔離在500公尺距離外，並未與蔡英文車隊接觸。

台灣人民共產黨成員林德旺表示，經濟實力才是台灣價值，蔡英文上台後因為不承認九二共識，經濟每況愈下，農產品價格崩盤，百姓都很苦，因此呼籲蔡英文下台，台灣經濟才會變好。

(中時 )