年改退休公務員提復審 保訓會：不服當然可提行政訴訟

2018年07月13日 17:47 中時 曾薏蘋

年改啟動，退休公務人員不服依法提復審，但最近網路流傳，公務員已退休就已非現職公務人員，不應該用保障法提起救濟等謠言；保訓會今表示，因與原公務人員身分衍生的請求權有關，不僅可提復審，不服保訓會復審決定，也可以提起行政訴訟；保訓會所做的復審決定，行政法院都受理。

由於目前退休公務人已陸續寄送復審書，但網路上流傳各種訊息相當紛亂，其中不少是謠言，造成民眾與承辦單位不少困擾，包括謠言指出，公務員已退休就已非現職公務人員，不應該用保障法提起救濟等謠言；還有退休公務人員如不服保訓會復審決定，向行政法院提起行政訴訟，各行政法院是否依法受理等疑慮。

保訓會表示，公務人員保障法規定的保障對象，在離退後，即屬「非現職公務人員」；而退休給與重新審定處分，因與退休公務人員原公務人員身分衍生的請求權有關，所以退休公務人員如不服該重新審定處分，可依保障法規定提起復審；如不服保訓會復審決定，得續向行政法院提起行政訴訟。

保訓會表示，保障法將「非現職公務人員」納入保障範圍，是考量保障法的制定本旨，即為確實維護公務人員權益，健全公務人員人事法制，公務人員因其公務生涯所衍生的權益爭執，均由此一專屬的救濟法律予以審議決定；因此，公務人員因退休、資遣或辭職等原因而離卸其職務，均得依法提起復審。

官員還說，退休公務人員如不服保訓會復審決定，繼續向行政法院提起行政訴訟，各行政法院將會依法受理，且以前也已例辦有案，並無法制上疑慮。

官員表示，保訓會這次專程向司法院確認，再加上保訓會成立20餘年來，行政法院相關裁判可為查考。

(中時 )