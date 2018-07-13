男神曹政奭麗質天生 身材才是後天養成

IOPE邀請代言人曹政奭參與「IOPE SKIN WEEK」開幕。（ IOPE提供）

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IOPE邀請民眾感受零時差的美肌新體驗。（ IOPE提供）

韓國美妝品牌IOPE，去年在首爾明洞旗艦店舉辦首屆「IOPE SKIN WEEK」活動，獲得廣大迴響，今年將活動引進台灣，並邀來代言人曹政奭來台。

男星曹政奭已是第5次登台，非典型帥哥的他，靠著精實演技，獨具一格的風格魅力站穩演藝圈，他說，自小沒煩惱過皮膚問題，天生美肌，被問及會不會煩惱長皺紋等老化問題，他說，人都會變老，細紋也是歲月淬鍊的一部分，最重要的是每天做好清潔、保養，愛美的他，平常出門也會攜帶氣墊，隨時補妝，他也推薦給喜歡自然底妝的男性，他說氣墊粉餅很方便，就算是男生也很適合，不論是修飾油光或是讓肌膚質感更好。雖然擁有天生美肌，但一身好身材就不是天生，曹政奭笑說，身材都要靠鍛鍊！

即日起至15日，IOPE台北信義區新光三越A11館香堤廣場舉辦「IOPE SKIN WEEK」，首日排隊商品「曹政奭X10周年限定親筆簽名組」限量開賣，透過專屬肌膚諮詢與高科技互動遊戲，讓台灣消費者體驗與韓國同步零時差的美肌體驗，除了有超值保養與底妝的體驗組合外，購買現場指定商品，還能抽IOPE品牌代言人親筆簽名照。

全球氣墊始祖IOPE聯名韓國現代藝術家Nanan Kang推出「IOPE X NANAN 10周年花漾彩繪氣墊珍藏限定版，以細膩圖騰彩繪植物生命力，限定彩繪版以IOPE最受矚目的明星熱賣品韓國神仙水「青春活顏菁粹」與夏季最新「水潤光透氣墊粉底長效粉霧升級版」為主打，這些限定商品也都是男神曹政奭的最愛。

(中時 )

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