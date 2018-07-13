黑色星期五趕走負能量 比漾雲店滿3000折200

2018年07月13日 18:52 中時 郭家崴

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GARMIN Forerunner 645 Music GPS運動跑表（紅），1萬3990元。（比漾廣場提供）

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今天早上11時至下午4時剛結束限時5小時超贈點13倍送，讓手快的網友結帳時滿100元回饋1點變13點，下次消費每1點都可折抵1元，等於消費100元回饋13元；此外，還有多款夯品值得下手像是Melody代言推薦的美國Oster DualPro智慧雙向全能調理機OBLPR-RTF（湛紅，豪華款），原價1萬1980元、特價8990元，等於打75折。

(中時 )