黑色星期五趕走負能量 比漾雲店滿3000折200

英國Sodastream時尚風自動扣瓶氣泡水機Spirit（黑），4500元。（比漾廣場提供）

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中時
agnes b.自由的主題時尚腕表--黑／36mm VJ21-KK50C（BH8031X1），7200元。（比漾廣場提供）
GARMIN Forerunner 645 Music GPS運動跑表（紅），1萬3990元。（比漾廣場提供）
Vacuvita真空醃製保鮮機（黑）全配1萬2000元；簡配9900元。（比漾廣場提供）
美國Oster DualPro智慧雙向全能調理機OBLPR-RTF（湛紅，豪華款），Melody推薦款，原價1萬1980元、特價8990元。（比漾廣場提供）

比漾廣場雲店1號今趁今天（13日）是十三號黑色星期五，早上10時起至16日早上09：59AM舉辦「黑色星期五購物日」，指定專區商品滿3000折扣碼折200，讓網友購買享優惠，趕走負能量。

今天早上11時至下午4時剛結束限時5小時超贈點13倍送，讓手快的網友結帳時滿100元回饋1點變13點，下次消費每1點都可折抵1元，等於消費100元回饋13元；此外，還有多款夯品值得下手像是Melody代言推薦的美國Oster DualPro智慧雙向全能調理機OBLPR-RTF（湛紅，豪華款），原價1萬1980元、特價8990元，等於打75折。

(中時 )

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