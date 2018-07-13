來路不明中藥汞含量超標萬倍 兩成驗出西藥

消基會公佈最新中藥檢測結果，來源不明的中藥驗出超標汞含量與西藥，呼籲民眾至合法藥局購買中藥。圖／消費者文教基金會提供

友善列印
中時
李宜秦

消基會文教基金公佈最新中藥檢測結果，其中來源不明的30件中藥樣品中查出6件含有西藥、57件樣品中檢出超標的汞含量，分別含6400ppm及2500ppm，已超出正常標準0.5ppm。這些來源不明的中藥多是消費者託人購買、親友贈送等，消基會呼籲購買中藥時應向合法診所、醫院或藥局購買，出國旅遊時也不要胡亂購買藥品，以保健康。

消基會此次針對來自合法管道與不明管道的中藥進行檢測，來自合法管道的中藥皆符合規定，但來路不明的中藥中有兩成含有西藥，由於中藥療效較慢，某些不肖業者為了加快療效，會在中藥內加入西藥，但加入的藥量劑量不明，且可能讓本已服用西藥的病患產生拮抗作用而影響健康。

另外來路不明的中藥樣品中檢驗出2件中藥內重金屬汞超標，推估可能含有「硃砂」，可能導致重金屬累積。長久食用含汞過量的食物或藥品可能造成慢性中毒，尤其對腎臟與中樞神經系統更是一大負擔。中藥內含有西藥、汞含量超標皆違反《藥事法》。

消基會表示綜觀檢驗結果發現，來路不明中藥的不合格率高達兩成，尤其以「託人購買」的中藥為多，可見國人頗依賴非專業醫療人士的醫療建議。檢驗長凌永健呼籲消費者若要購買中藥，務必詢問合格的中藥醫師，購買合法的GMP中藥廠出品且具查驗登記領有許可證的藥品，才對健康有所保障。

(中時 )

黑色星期五趕走負能量 比漾雲店… 茂林多納部落舉辦黑米祭邀請大家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。