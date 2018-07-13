來路不明中藥汞含量超標萬倍 兩成驗出西藥

2018年07月13日 18:04 中時 李宜秦

消基會文教基金公佈最新中藥檢測結果，其中來源不明的30件中藥樣品中查出6件含有西藥、57件樣品中檢出超標的汞含量，分別含6400ppm及2500ppm，已超出正常標準0.5ppm。這些來源不明的中藥多是消費者託人購買、親友贈送等，消基會呼籲購買中藥時應向合法診所、醫院或藥局購買，出國旅遊時也不要胡亂購買藥品，以保健康。

消基會此次針對來自合法管道與不明管道的中藥進行檢測，來自合法管道的中藥皆符合規定，但來路不明的中藥中有兩成含有西藥，由於中藥療效較慢，某些不肖業者為了加快療效，會在中藥內加入西藥，但加入的藥量劑量不明，且可能讓本已服用西藥的病患產生拮抗作用而影響健康。

另外來路不明的中藥樣品中檢驗出2件中藥內重金屬汞超標，推估可能含有「硃砂」，可能導致重金屬累積。長久食用含汞過量的食物或藥品可能造成慢性中毒，尤其對腎臟與中樞神經系統更是一大負擔。中藥內含有西藥、汞含量超標皆違反《藥事法》。

消基會表示綜觀檢驗結果發現，來路不明中藥的不合格率高達兩成，尤其以「託人購買」的中藥為多，可見國人頗依賴非專業醫療人士的醫療建議。檢驗長凌永健呼籲消費者若要購買中藥，務必詢問合格的中藥醫師，購買合法的GMP中藥廠出品且具查驗登記領有許可證的藥品，才對健康有所保障。

(中時 )