《中時晚間快報》7代身分證換發步調放緩？徐國勇： 非當務之急

2018年07月13日 17:54 中時電子報 綜合報導

◎ 7代身分證換發步調放緩？徐國勇： 非當務之急

內政部原定明年上半年推出新式身分證更換計畫，報行政院核定，但內閣改組「葉下徐上」，步調略有不同，下周一即將上任的部長徐國勇說，身分證換發非當務之急，包括民間有不需換發等意見，都可以再研議。

◎ 美媒曝光貿易戰最後期限 大陸只剩下兩個選擇

彭博社12日分析指出，到了8月30日，白宮將開始向價值2000億美元的大陸貨徵收10%的關稅，貨品從衣服到電視機零件到冰箱，再加上早前已經實施向大陸500億美元的進口徵收關稅，大陸向美國輸出的貨物，大概有一半將遭到徵收關稅的命運。大陸大概只有7周的時間，要麼就是與美國達成妥協，要麼就是跟川普周旋到底。

◎ 飢餓三十盛大登場 前線救援經驗分享

世界展望會14、15日在林口綜合體育館及高雄巨蛋體育館舉辦第29屆飢餓三十活動。13日記者會上邀請到南蘇丹展望會糧食援助專員周方濟與菲律賓展望會緊急救援回應處處長亞賈卜，分享救援時所遇的親身經歷。

◎ 陳綺貞20周年演唱會 歌迷先敲碗加場

陳綺貞將在明年1月舉辦出道20週年小巨蛋演唱會，14日將全面啟售，日前開放添翼會員第一階段購票，僅僅41秒瞬間完售，讓不少網友紛紛在她IG上留言：「緊張到邊搶票邊乾嘔。」更早已有人要求加場；北京、香港、馬來西亞、新加坡，甚至美國的歌迷，都期待演唱會能巡迴各地。

(中時電子報)