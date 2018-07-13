六合公園共融遊具啟用 兒童瘋玩

2018年07月13日 18:52 中時 譚宇哲

新北市三重區六合公園共融性遊具場13日下午啟用。（譚宇哲翻攝）

新北市三重區六合公園共融性遊具場13日下午啟用，三重公所以「蜘蛛人的家」為主題，打造包含全市第一座的樹屋溜滑梯及旋轉盤、極限飛輪、沙坑、共融式溜滑梯、鳥巢盪鞦韆等共融式遊具，造型吸睛、玩法多元，讓前往體驗的小朋友簡直玩瘋，直呼「好好玩！」

三重公所指出，六合公園內原本的遊戲場已使用將近10年，多處遊具不符合我國現行的CNS標準，去年市議員李倩萍建議改善，並積極向市府爭取經費470萬元，才促成共融遊戲場興建。

三重區長劉來通說，兒童遊具過去常為人詬病是罐頭遊具，因此公所規畫六合公園遊戲場時，特別以「蜘蛛人的家」為主題，打造包括旋轉盤、極限飛輪、沙坑、共融式溜滑梯與鳥巢盪鞦韆等共融式遊具，讓身障孩子可以一起使用。

此外，為友善環境，公所捨棄過去以水泥封底再鋪上橡膠地墊的方式，以架高的木平台打造樹屋溜滑梯，讓木平台下的地底生物如蚯蚓、蟋蟀、紡織娘等仍可在其間活動，樹根也能自由呼吸。

李倩萍今天也與身障童盟至六合公園共融遊具場會勘，李倩萍當場指出六合公園外人行道上的無障礙斜坡太陡、部分人工草皮阻礙輪椅推動、沙坑外牆缺乏無障礙扶手等問題，李倩萍說，已要求三重區公所協同廠商盡快改善，讓周遭環境更符合共融精神。

(中時 )