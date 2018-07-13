失業講師職場歸零 從導覽員升至經理

2018年07月13日 18:52 中時 林和生

57歲周泯垣以前深信，講師將是人生最後一份工作，無奈受到少子化影響，因學校退場導致中年失業，所幸透過勞動部屏東就業中心協助，在喬本生醫找到導覽員工作，他將自己歸零，經公司教育訓練加上本身中高齡職場優勢，一步一步從基層升至經理。

「中高齡失業的確是人生一大危機，但不要慌，中高齡有中高齡的職場優勢」，因這樣特殊境遇，周泯垣喜歡跟人分享，開場白的這句話，總給台下中高齡待業者注入一劑強心針。

「這工作是我職場第三春」，周泯垣說，20歲投身軍旅，前後在部隊服務、在高中擔任教官，45歲那年退伍，到技術學院擔任講師工作，以為可以一直做到退休，未料因為少子化、學校退場而遭資遣，面臨中年失業。

「當然也會心慌」，但透過就業中心媒合，找到一分導覽員工作，「中高齡者重回職場，首先要做好心理建設」，他說，在公司是菜鳥且部分主管年紀都比他輕，就設法透過公司教育訓練，強化專業知識，很快的獨當一面，熟稔的帶領參訪團認識公司各項生技產品。

主管背後默默觀察看見中高齡者的職場優勢，包括穩定性高、抗壓性高且配合度及情緒管理都很好，讓他在4年內就從基層升至經理。周泯垣說，希望藉由自己中高齡職涯轉換經驗，協助其他中高齡者建立職場自信，「畢竟窗關了，總有另扇門為你而開」。

(中時 )