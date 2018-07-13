27歲生日擊敗百人 台灣女大提琴手跟著席琳狄翁巡演

2018年07月13日 18:05 中時 潘鈺楨

席琳狄翁（左）在1萬1千人面前介紹康瑋倫。（寬宏提供）

席琳狄翁對台灣民眾的熱情相當感動。（取自IG）

席琳狄翁11日在台舉行首場演唱會，其中一段讓人印象深刻的，是亞裔女大提琴手與席琳的「音樂對談」，席琳唱一句，大提琴回覆拉奏一句，席琳特地在1萬1千人面前介紹這位來自台灣的女大提琴手康瑋倫（Judy Kang），康瑋倫說：「我不知道她會介紹我，嚇到也很感動，我看到她泛淚，我也哭了。」

31歲的她在民生社區長大，16歲隨父母移民美國，4年的生日當天從洛杉磯開車到賭城參加面試，馬上就從100人中脫穎而出，她昨受訪仍記憶猶新：「這是27歲最大的生日禮物！」跟席琳共識這幾年，康瑋倫感受到席琳的敬業與親民，記得她獲選時席琳特地走到她面前給了一個大擁抱說：「歡迎加入這個大家庭。」席琳還跟她的父母道謝說「謝謝你們生出這麼優秀的女兒」。

康瑋倫透露，工作時的很愛搞笑，有時假裝吃麥克風，把大家逗地很開心，即使已在拉斯維加斯駐唱10年，每一次的試音、彩排席琳都在，從來不會擺出高傲的態度。席琳狄翁11日結束首場演唱會後，對台灣粉絲的熱情相當感動，在IG上寫道：「台北！謝謝你們帶來驚喜的第一夜，期待接下來與你們共度的兩場秀！」今、明兩天她將繼續登台，尚有零星票券可購買。

節目名稱：席琳．狄翁2018台北演唱會Celine Dion Live 2018 In Taipei

演出時間：

2018/7/11（三）、13（五）、14（六） 19:30

票價：800/2800/4800/6800/8800/10800/12800/13800

主辦：AEG Presents、IMC Live、寬宏藝術經紀股份有限公司

購票請洽：寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富及OK便利商店

贊助單位：LEXUS

(中時 )