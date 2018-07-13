影后張艾嘉培養年輕藝術工作者 成立果實基金會30年有成

張艾嘉成立果實基金會，培養有志從藝術工作的年輕人。（果實基金會提供）

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旺報
張艾嘉（中）今天舉行記者會，介紹果實基金會。圖（右1）為台北國際藝術村總監李曉雯。（果實基金會提供）

獲得美國影藝學院邀請，擔任奧斯卡金像獎評審的金馬影后張艾嘉，為培養並鼓勵有志從事藝術相關工作的台灣年輕人，1988年成立果實基金會，今年堂堂邁入30周年。

張艾嘉今天（13日）下午舉行記者會，介紹果實基金會30年的工作內容，宣布年底將舉辦表演成果展等系列活動，呼籲各界支持，並重視台灣劇場、表演場地日漸縮減的問題，給年輕表演工作者更大的發揮空間。

果實基金會成立至今，前20年都是張艾嘉獨自以拍廣告、演戲的酬勞，甚至是演講費，支持基金會運作，除了默默捐助電影資料圖書館外，10年前更說服衛生署（衛生福利部前身）補助，連續舉辦10屆「學生聲援防治愛滋病廣告創作甄選活動」、「學生數位影像創作競賽」、「聽我說故事藝術創作營」等活動，讓年輕藝術工作者有發掘自我的機會。

她不諱言，10年前為擴大活動規模，開始對外募款，也獲得許多企業界朋友協助，甚至有人在生日時，籲請朋友不要送禮，把相對應的金錢捐給果實基金會；她也曾赴泰國華人婦女協會演講，該協會知道她在做的善舉，開始每年捐款，大家都願意與張艾嘉一起，支持年輕人追尋藝術夢、發掘內在的自我，以及未來的發展方向。

好人緣的張艾嘉，也獲得許多影視及藝術界朋友的協助，劉德華、張曼玉、五月天等大明星都曾擔任代言人，黃韻玲、姚謙、琉璃藝術家王俠軍、金馬執委會執行長影評人聞天祥等人都曾擔任講師，指導年輕學員。

今年「聽我說故事藝術創作營」首次有新加坡、馬來西亞的高中生來台參加，今天也在記者會上發表感想。

(旺報 )

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